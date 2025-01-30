Украинский эксвоенный перешел на сторону окупантов: как его нашли

Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали бывшего украинского военного, который после захвата его части в Симферополе в 2014 году добровольно присягнул на верность россиянам.
Об этом стало известно из пресс-службы ГБР.
Известно, что его родители до сих пор проживают в Полтавской области.
После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина присоединился к российским военным и воевал против Украины в составе штурмовиков 123 омб РФ.
В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении предатель попал в плен в Вооруженные силы Украины.
Пока бывшего военнослужащего подозревают в государственной измене.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в ДБР.
Напомним, 28-летний киевлянин напал на следователя ДБР с ножом, пытаясь избежать ответственности за ранее совершенное преступление.
Читайте также: