Украинский эксвоенный перешел на сторону окупантов: как его нашли

Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали бывшего украинского военного, который после захвата его части в Симферополе в 2014 году добровольно присягнул на верность россиянам.

Об этом стало известно из пресс-службы ГБР.

Известно, что его родители до сих пор проживают в Полтавской области.

После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина присоединился к российским военным и воевал против Украины в составе штурмовиков 123 омб РФ.

В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении предатель попал в плен в Вооруженные силы Украины.

Пока бывшего военнослужащего подозревают в государственной измене.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в ДБР.



Напомним, 28-летний киевлянин напал на следователя ДБР с ножом, пытаясь избежать ответственности за ранее совершенное преступление.

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