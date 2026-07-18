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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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193
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Где брать ракеты для Patriot: генерал оценил шансы Украины на защиту от баллистики

Для защиты от баллистических ракет Украине необходимо сосредоточиться на поставках PAC-3 MSE из Германии и европейских складов, поскольку создание собственной системы требует много времени.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Patriot

Patriot

У Украины пока нет возможности оперативно разработать и запустить собственную систему противовоздушной обороны для борьбы с баллистическими ракетами. Главный фокус сейчас должен быть обеспечен комплексами Patriot и ракетами к ним.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, разработка собственного аналога систем, способных сбивать баллистику, является слишком длительным процессом. Вместо этого государству следует сконцентрироваться на дипломатических и производственных договоренностях с западными партнерами.

Где брать ракеты для Patriot?

Романенко назвал несколько реалистичных и практических путей решения проблемы дефицита зенитных ракет:

  • Расширение производства в Европе: в частности увеличение выпуска современных ракет PAC-3 MSE на мощностях в Германии;

  • Привлечение азиатских партнеров: активизация военно-технического сотрудничества с Японией;

  • Ревизия европейских арсеналов: передача Украине боеприпасов из европейских складов, в том числе тех, в которых завершается срок эксплуатации (они все еще эффективны для выполнения боевых задач).

«Все это требует времени, финансовых средств и, самое главное, четких политических решений», — подытожил основатель фонда «Закроем небо Украины».

Ранее в Воздушных силах неоднократно отмечали, что именно системы Patriot и SAMP/T являются основой украинского противобаллистического щита, однако интенсивность российских обстрелов требует постоянной и бесперебойной поставки ракет-перехватчиков.

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Дата публикации
Количество просмотров
193
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