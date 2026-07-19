Где будет жара до +35 °C, а где ливни с градом: прогноз погоды на 20-26 июля

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю: чего ждать с 20 по 26 июля / © УНИАН

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Третья декада июля принесет в Украину изменчивые синоптические условия. В течение недели, с 20 по 26 июля, в большинстве регионов ожидаются ощутимые колебания температуры воздуха и атмосферного давления. Периодически будут проходить дожди с грозами, которые будут сопровождаться градом и порывистым ветром, хотя в отдельных областях все еще будет удерживаться летняя жара.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.com.

По данным синоптического канала, с понедельника большинству регионов пройдут дожди, которые будут сопровождаться градом и порывистым ветром.

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Погода в понедельник, 20 июля

Под влиянием атмосферного фронта в западных, северных и центральных областях пройдут дожди в сопровождении грозы. Днем местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с.

Сухая погода без осадков будет оставаться только в юго-восточных областях.

Температура воздуха в ночное время будет составлять +14…+20 °С, днем в западных областях +20…+26 °С, на остальной территории +26…+31 °С, в восточных и южных регионах +30…+35 °С.

Погода во вторник, 21 июля

По данным синоптиков, ожидаются грозовые дожди местами в центральных и северо-восточных областях. Днем здесь возможен град и шквалы, 15-20 м/с.

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В остальных регионах Украины без существенных осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в северо-западных областях ночью будет +9…+14 °С, днем +22…+27 °С, в остальных регионах ночью +15…+21 °С, в дневные часы +27…+32 °С, на крайнем юго-востоке, а также в Крыму местами до +35 °С.

Погода в среду, 22 июля

В большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды из-за понижения атмосферного давления. Пройдут дожди, в центральных и юго-западных областях местами сильные ливни. Днем возможен град и шквалы, 15-20 м/с.

Сухо будет только на крайнем востоке, в Крыму и Закарпатье. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью ожидается +8…+13°С, днем +18…+23°С. В других регионах ночью +15…+20 °С, днем +23…+28 °С, в юго-восточных областях и в Крыму +29…+34 °С.

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Погода в четверг, 23 июля

Ночью на Левобережье Украины, днем также в северо-западных областях пройдут дожди, в северо-восточной части местами довольно сильные.

На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер западного и северо-западного направления, 5-12 м/с. Температура воздуха в ночное время +9…+16 °С, днем +21…+26 °С, на крайнем юге до +28 °С.

Погода в пятницу, 24 июля

Ночью без существенных осадков. Днем в западных и северных регионах пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью предполагается в диапазоне +9…+14 °С, днем +19…+24 °С. В остальных регионах ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С, на крайнем юге местами до +30 °С.

Погода в субботу, 25 июля

В субботу на большей части территории Украины осадки не прогнозируются. В Крыму и Приазовье днем пройдут значительные дожди в сопровождении грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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Температура воздуха в западных и северо-западных областях ночью ожидается в пределах +8…+13°С, днем +22…+27°С. В других регионах ночью +13…+18 °С, днем +25…+30 °С.

Погода в воскресенье, 26 июля

По данным синоптиков, в Украине пройдут дожди, кое-где значительные. Лишь в западных областях существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +13…+18 °С, днем +22…+27 °С.

Ранее мы писали, что в большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.

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