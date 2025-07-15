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Где будет жара до +37°, а где - дожди с грозами: прогноз погоды на 15 июля
Температура воздуха будет составлять в южной части до +37°.
Во вторник, 15 июля, в Украине погода будет удивляться контрастами. Местами будут грозы, а местами – припечет до 37° тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, сегодня – переменная облачность. В западных областях местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории страны осадков не ожидается.
Ночью температура воздуха на западе и севере составит 15-20°. Днем – прогреется до 25-30° тепла. На остальной территории ночью столбики термометров покажут +18-23 °, а днем - +29-34 °. Между тем, в южных регионах местами будет сильная жара до +35-37°.
Погода в Киеве
В Киевской и столице сегодня будет переменная облачность, без осадков.
Ночью в Киеве столбики термометров покажут +18-20 °, а днем - +28-30 °. В Киевской области ночью синоптики обещают 15-20° тепла, а днем - 25-30° тепла.
Напомним, синоптики шокировали изменением погоды в Украине. В этом году в регионах свирепствуют непогоды — дожди, ураганы и даже ураганы. К примеру, во Львовской области за сутки выпало исторически рекордное количество осадков — 115% от месячной нормы.