Где будут отключения света 6 июня: "Укрэнерго" ввело лимиты потребления

В результате непогоды было обесточено более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины.

"Укрэнерго" ввело 6 июня лимиты на потребление электроэнергии во всех регионах страны. Так что облэнерго будут применять графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", – говорится в заявлении компании.

Информацию, когда именно могут быть применены отключения света в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, на страницах в соцсетях.

В "Укрэнерго" напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

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В компании также проинформировали, что в результате непогоды на утро было обесточено более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях. По другим причинам без энергопитания – 462 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По технологическим причинам есть обесточивания в Сумской области.

Напомним, как сообщили в "Укрэнерго", самая тяжелая ситуация в энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут возрасти, ведь из-за жары вырастет потребление.

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