Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Где бы ни были: ВСУ ударили по оккупантам на Курщине (видео)

Дата публикации
Просмотры
2726
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Где бы ни были: ВСУ ударили по оккупантам на Курщине (видео)

Курская область/росСМИ

Наши бойцы продолжают ликвидировать врага на его территории.

Так, операторы 14-го Отдельного Полка БпАК совместно с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению большого количества личного состава противника в Курской области. Они осуществляли накопления с целью подготовки к штурмовым действиям на позиции подразделений ВСУ.

Об этом сообщили Силы Беспилотных Систем.

"Профессионализм операторов Сил беспилотных систем и оснащение современными средствами формируют технологическое преимущество, что позволяет эффективно поражать врага не только на передовой, но и в глубоком тылу, меняя ход боевых действий и приближая нашу победу", — отметили в сообщении.

Ранее ВСУ удалось ликвидировать редкий БПЛА "Орлан-30" армии РФ. Задание выполнили пилоты 11-й одесской бригады Нацгвардии имени Грушевского.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация