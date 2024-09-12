Где бы ни были: ВСУ ударили по оккупантам на Курщине (видео)

Наши бойцы продолжают ликвидировать врага на его территории.

Так, операторы 14-го Отдельного Полка БпАК совместно с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению большого количества личного состава противника в Курской области. Они осуществляли накопления с целью подготовки к штурмовым действиям на позиции подразделений ВСУ.

Об этом сообщили Силы Беспилотных Систем.

"Профессионализм операторов Сил беспилотных систем и оснащение современными средствами формируют технологическое преимущество, что позволяет эффективно поражать врага не только на передовой, но и в глубоком тылу, меняя ход боевых действий и приближая нашу победу", — отметили в сообщении.

Ранее ВСУ удалось ликвидировать редкий БПЛА "Орлан-30" армии РФ. Задание выполнили пилоты 11-й одесской бригады Нацгвардии имени Грушевского.

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