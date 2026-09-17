Где была вода, теперь растут двухметровые растения: что случилось с Дунаем

Омелый Дунай / © Associated Press

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Из-за затяжной засухи уровень Дуная упал до самой низкой отметки за все время наблюдений. Это остановило движение судов, заставило закрыть порты и создало проблемы с охлаждением атомной электростанции.

О рекордной засухе сообщил румынский телеканал ProTV.

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Рекордное обмеление Дуная и закрытие портов

Сообщается, что на въезде в Румынию поток реки сократился примерно до 1250 кубометров в секунду. Самая сложная ситуация сложилась у города Корабия (округ Олт): местный туристический порт пришлось закрыть, а лодки и прогулочные катера оказались на суше или в иле.

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В издании сообщили, что у входа в туристический порт двухметровая глубина исчезла всего за пять месяцев, а на сухом дне уже выросли двухметровые растения.

Угроза АЭС «Чернаводе» из-за нехватки воды

Падение уровня воды грозит и работе Чернаводской АЭС, где дунайские воды используются для охлаждения реакторов. Чтобы пробить песчаные отмели и облегчить проход воды, на реке работает специальная техника. Впрочем, нынешняя скорость потока в 1300 кубометров в секунду все равно меньше необходимых 1400.

«Прогнозы не очень обнадеживающие. Дноуглубительные работы продолжаются, эти действия могут помочь, но они не смогут заменить то, что должно произойти по естественному пути», — отметил государственный секретарь Министерства энергетики Кристиан Бушой.

Паралич судоходства и миллионный ущерб

Из-за мели судоходство на отрезке от Базяша до Бреилы практически заблокировано. Некоторые баржи сели на мель, а болгарский конвой ждет возобновления движения уже более полутора месяцев. Рядом с переправой Галац — Тулча автозаезд на паром оказался на четыре метра выше воды.

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«Достигнуты исторические минимумы. Они превышены почти во всех местах, даже выше по течению румынского сектора», — заявил представитель администрации Нижнего Дуная в Галаке Адриан Майзель.

Судоходные компании уже считают убытки. В частности, руководитель компании CNFR NAVROM SA Кетелин Цыгануш заявил о потерях в 2,7 миллиона евро только за первые два месяца. Вскоре осадки в Центральной Европе могут поднять воду. Однако, по прогнозам специалистов, уровень Дуная еще долго будет оставаться существенно ниже нормы.

Обмеление Дуная — последние новости

Напомним, Дунай страдает от сильной засухи, а одним из самых заметных ее последствий стало появление Камня голода в Будапеште. Низкий уровень воды может сказаться на сельском хозяйстве, энергетике и судоходстве.

Низкий уровень воды в Дунае снова обнажил в Будапеште так называемый Камень голода — Ínség-szikla.

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Также из-за этого на севере Болгарии в русле реки Дунай обнаружили останки древнего мамонта.

А румынские военные 2 августа начали взрывать скалу Пиржоая. Это делают, чтобы направить течение Дуная в другое русло и не допустить остановки реакторов АЭС «Чернаводе».

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