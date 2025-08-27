Задержанные уклонисты / © Госпогранслужба Украины

Чаще всего уклонисты пытаются бежать из Украины на границе с Румынией, меньше всего случаев незаконного пересечения границы — на польском участке.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Суспильне».

«На втором месте — это граница с Молдовой. На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки предпринимаются. Ну, это в первую очередь граница с Венгрией и Словакией. А меньше всего, если говорить о попытках незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска, происходит на границе с Польшей», — сказал Демченко.

По словам спикера, по поддельным документам ежедневно из Украины пытаются уехать до 10 человек. Таких нарушителей ГПСУ передает в полицию, ведь за попытку подделки документов предусмотрена уголовная ответственность.

Что касается нарушителей вне пунктов пропуска, то для них предусмотрена административная ответственность.

«К сожалению, такая ответственность нарушителей не сдерживает, потому что есть случаи, когда людей задерживаем по несколько раз. Есть „рекордсмены“, которых задерживаем более 10 раз за то, что они продолжают пытаться незаконным способом пересечь границу», — рассказал Демченко.

Напомним, что правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

В МВД рассказали, какие документы нужны этим мужчинам для пересечения границы и кого точно не выпустят.