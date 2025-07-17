Где держится сильная жара, а где будут лить дожди с грозами: прогноз погоды на 17 июля

Погода. / © pixabay.com

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В четверг, 17 июля, в Украине местами будет дождь, а местами - сохраняется жара до 34°С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем в Украине кратковременные дожди и грозы. Кроме того, значительные осадки обещают в Закарпатье и Прикарпатье.

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В западных областях ожидается 12–17°С ночью и 19–24°С днем, на севере – 15–20°С ночью и 22–27°С днем, на остальной территории – 18–23°С ночью и 29–34°С днем.

В Киеве и Киевской области будут кратковременные дожди с грозами. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлен I уровень опасности, желтый

В Киеве столбики термометров покажут +23-25°. В Киевской области синоптики обещают 22-27° тепла.

Напомним, синоптики шокировали изменением погоды в Украине. В этом году в регионах свирепствуют непогоды — дожди, ураганы и даже ураганы. К примеру, во Львовской области за сутки выпало исторически рекордное количество осадков — 115% от месячной нормы.

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