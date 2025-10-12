Где дроны-перехватчики "Шахедов": Зеленский назвал главную проблему

Владимир Зеленский / © Associated Press

Дроны-перехватчики — самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с Fox News.

«У нас есть несколько компаний, которые начали их массово производить. Сейчас процент уничтожения — 68%. То есть 68% успешного уничтожения. Но эта эффективность будет расти», — говорит глава государства.

Зеленский признал, что главный вопрос сейчас — в деньгах для изготовления дронов-перехватчиков.

«И это реальная проблема, потому что нужно финансирование. С одной стороны, это самый дешевый способ: один такой небольшой перехватчик стоит примерно от 3 до 5 тысяч долларов. То есть это самый дешевый способ. И когда вы используете, например, 2-3 перехватчика против одного иранского „Шахеда“, цена которого превышает 100 тысяч, вы понимаете, что это 10 против 150. Это хороший инструмент, но проблема в том, что вам нужно тысячи перехватчиков. Например, если каждый день запускают по пять-шесть сотен „Шахедов“. То есть вам нужно иметь тысячу таких перехватчиков. А сегодня у нас не хватает денег, чтобы частные производители нарастили производство. Следовательно, это проблема. Однако я думаю, что мы с этим справимся», — сказал президент.

