"Где генераторы?": эксперт раскритиковал власть Киева и Чернигова за неготовность к блекаутам
Атаки россиян на трансформаторы обесточивают целые регионы. Однако, по словам Попенко, отсутствие воды в Киеве во время блекаута — это вина местных властей, которые не установили генераторы.
Пока Россия продолжает бить по энергетике, водоканалы ключевых городов, включая столицу, оказались не готовы к отключениям. Глава Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что в Украину передали достаточно генераторов, однако в Киеве и Чернигове их почему-то до сих пор не установили.
Об этом сказал Олег Попенко в эфире «Новости.LIVE».
По его словам, энергосистема Украины, построенная еще в советское время, имеет уязвимость: подача электричества завязана на ключевые трансформаторные подстанции.
«Попадание шахедами этих трансформаторов полностью обесточивает подачу в ту или иную часть области», — отметил Попенко.
Он подчеркнул, что без должной защиты этих объектов россиянам гораздо легче устраивать обесточивание.
Однако отсутствие света обнажило другую критическую проблему — водоснабжение. Эксперт задает прямые вопросы местным властям, в частности, в столице.
«Почему водоканалы сегодня, вот когда было отключение в Киеве, а почему мы сидели, некоторые районы Киева также сидели там по полсутки или сутки сидели без воды? Это вопрос, который нужно задавать местным властям. Почему они оказались не готовы к отключению?» — возмущается он.
По данным Попенко, проблема не в отсутствии оборудования. Он убежден, что того количества генераторов, переданных международными партнерами, вполне достаточно для обеспечения автономной работы объектов водоснабжения (канализационных насосных станций).
«Я, честно, совершенно не понимаю, почему сейчас ни в одном городе, где есть проблемы с электроэнергией, водоканалы не обеспечены в первую очередь этими же генераторами», — заявил эксперт.
Отдельно Попенко обратился к власти Чернигова, которая, по его словам, имела два года на подготовку, но не снабдила водоканал генераторами.
Он подчеркнул, что знает примеры, когда «города намного меньше и намного не так хорошо обеспечены финансово» смогли установить генераторы, чтобы гарантировать подачу воды людям на случай блекаутов. Почему этого не сделали в Киеве и Чернигове, остается открытым вопросом.
Напомним, Чернигов из-за атаки РФ остался без света и воды. Поздним вечером 20 октября российские войска ударили по энергосистеме области. Северная часть Черниговщины, в том числе и областной центр, осталась без света.