"Где генераторы?": эксперт раскритиковал власть Киева и Чернигова за неготовность к блекаутам

Кран / © pixabay.com

Реклама

Пока Россия продолжает бить по энергетике, водоканалы ключевых городов, включая столицу, оказались не готовы к отключениям. Глава Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что в Украину передали достаточно генераторов, однако в Киеве и Чернигове их почему-то до сих пор не установили.

Об этом сказал Олег Попенко в эфире «Новости.LIVE».

По его словам, энергосистема Украины, построенная еще в советское время, имеет уязвимость: подача электричества завязана на ключевые трансформаторные подстанции.

Реклама

«Попадание шахедами этих трансформаторов полностью обесточивает подачу в ту или иную часть области», — отметил Попенко.

Он подчеркнул, что без должной защиты этих объектов россиянам гораздо легче устраивать обесточивание.

Однако отсутствие света обнажило другую критическую проблему — водоснабжение. Эксперт задает прямые вопросы местным властям, в частности, в столице.

«Почему водоканалы сегодня, вот когда было отключение в Киеве, а почему мы сидели, некоторые районы Киева также сидели там по полсутки или сутки сидели без воды? Это вопрос, который нужно задавать местным властям. Почему они оказались не готовы к отключению?» — возмущается он.

Реклама

По данным Попенко, проблема не в отсутствии оборудования. Он убежден, что того количества генераторов, переданных международными партнерами, вполне достаточно для обеспечения автономной работы объектов водоснабжения (канализационных насосных станций).

«Я, честно, совершенно не понимаю, почему сейчас ни в одном городе, где есть проблемы с электроэнергией, водоканалы не обеспечены в первую очередь этими же генераторами», — заявил эксперт.

Отдельно Попенко обратился к власти Чернигова, которая, по его словам, имела два года на подготовку, но не снабдила водоканал генераторами.

Он подчеркнул, что знает примеры, когда «города намного меньше и намного не так хорошо обеспечены финансово» смогли установить генераторы, чтобы гарантировать подачу воды людям на случай блекаутов. Почему этого не сделали в Киеве и Чернигове, остается открытым вопросом.

Реклама

Напомним, Чернигов из-за атаки РФ остался без света и воды. Поздним вечером 20 октября российские войска ударили по энергосистеме области. Северная часть Черниговщины, в том числе и областной центр, осталась без света.