Где горячее всего из-за наступательных действий врага: Зеленский назвал территории (видео)

Срывать российские наступательные замыслы – это сейчас задача номер один, отметил президент в обращении к украинцам.

Сегодня внимание прежде всего фронту – ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Оборонные операции ВСУ продолжаются в Харьковской области, в районе сел Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это пограничные деревни. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 11 мая.

Президент подчеркнул, что также особенно напряженной остается ситуация на Донетчине, в частности, Покровское направление – это Семеновка, Нетайлово. Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времевское.

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"Я благодарю каждую нашу бригаду, которая смело защищает позиции, которая отражает штурмы, уничтожает оккупанта. Срывать российские наступательные замыслы – это сейчас задача номер один. Выполнение этой задачи зависит от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера. Спасибо всем командирам, которые действительно делают все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как поступать", – отметил он.

По результатам этой недели особой благодарности украинцев заслуживают воины 47-й отдельной механизированной бригады. "Они воюют именно на Покровском направлении — они воюют эффективно. Молодцы, ребята! Донецкая область: 110-я отдельная механизированная бригада, 1-й батальон. Спасибо за сбитие очередного российского Су-25", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также поблагодарит каждого воина из разных боевых подразделений, защищающих Харьковщину. Каждому из тех, кто имеет важные достижения: уничтоженную российскую технику, обезвреженных оккупантов. "Оккупант должен почувствовать, что нигде в Украине для него не будет легко. Повсюду наши Силы обороны Украины должны давать максимальный результат в уничтожении врага. Сегодня и утром, и только что были доклады главкома Александра Сырского. Укрепляем наши позиции, в частности на Харьковщине – добавляем туда сил. Артиллерия работает именно так, как нужно", – сказал он.

Кроме того, президент отметил полицейских – именно тех, которые, несмотря на все угрозы и удары, работают по безопасности и спасению людей на Харьковщине. "Волчанск, районное управление полиции: Максим Стецина, Алексей Харьковский, Владислав Ефаров, Игорь Харченко, Дмитрий Можарский и Юлия Келеберда. Спасибо вам за службу! Село Липцы, Харьковский район, отделение полиции: Виктор Ена, Василий Сягло, Роман Цепеленко и Вячеслав Сокольский. Спасибо!", – подытожил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто заботится о людях и государстве, кто защищает Украину и делает все, чтобы у наших Сил обороны было больше возможностей.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк заявил, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. Поскольку американская помощь только начинает поступать на линию фронта, командование российской оккупационной армии усиливает давление, чтобы истощить недостаточно обеспеченные украинские войска.

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