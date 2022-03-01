Где и какие очереди на границе (по состоянию на утро 1 марта): информация для граждан Украины

Какие очереди на украинской границе по состоянию на 1 марта 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua.
Очереди на границе Украины на 1 марта 2022 года.
Республика Польша:
- «Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Угринов» – 300 л/а, 50 пешеходов;
- «Рава Русская» – 1250 л/а, 0 пешеходов;
- «Грушев» – 350 л/а, 10 пешеходов;
- «Смольница» – 1000 л/а, 50 пешеходов;
- «Краковец» – 380 л/а, 0 пешеходов;
- «Шегини» – 1800 л/а, 170 пешеходов.
Словацкая Республика:
- «Малый Березный» – 900 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" — 900 л/а, 0 пешеходов.
- «М.Селменцы» – 0 пешеходов.
Венгрия:
- «Тиса» – 30 л/а (пропуск пешеходов не производится);
- «Звоночная» – 90 л/а, 0 пешеходов;
- "Косино" — 80 л/а, 0 пешеходов;
- «Лужанка» – 50 л/а, 0 пешеходов;
- «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- «Дьяково» – 0 л/а (пропуск пешеходов не производится);
- "Солотвино" — 60 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- «Мамалыга» – 280 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Кельменцы» – 15 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется).