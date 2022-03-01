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Где и какие очереди на границе (по состоянию на утро 1 марта): информация для граждан Украины

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Где и какие очереди на границе (по состоянию на утро 1 марта): информация для граждан Украины

Какие очереди на границе Украины по состоянию на утро 1 марта / УНИАН

Какие очереди на украинской границе по состоянию на 1 марта 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua.

Очереди на границе Украины на 1 марта 2022 года.

Республика Польша:

  • «Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Угринов» – 300 л/а, 50 пешеходов;
  • «Рава Русская» – 1250 л/а, 0 пешеходов;
  • «Грушев» – 350 л/а, 10 пешеходов;
  • «Смольница» – 1000 л/а, 50 пешеходов;
  • «Краковец» – 380 л/а, 0 пешеходов;
  • «Шегини» – 1800 л/а, 170 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Малый Березный» – 900 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" — 900 л/а, 0 пешеходов.
  • «М.Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:

  • «Тиса» – 30 л/а (пропуск пешеходов не производится);
  • «Звоночная» – 90 л/а, 0 пешеходов;
  • "Косино" — 80 л/а, 0 пешеходов;
  • «Лужанка» – 50 л/а, 0 пешеходов;
  • «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • «Дьяково» – 0 л/а (пропуск пешеходов не производится);
  • "Солотвино" — 60 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • «Мамалыга» – 280 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Кельменцы» – 15 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется).
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