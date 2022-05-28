Где и когда смотреть второй международный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar

Уже завтра, 29 мая, в 21:00 по Киеву Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Kadebostany, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, alyona alyona, Макс Барских, Melovin, победители «Евровидения 2022" — группа Kalush Orchestra и многие другие звезды, политические лидеры, спортсмены, актеры и общественные активисты выступят в рамках второго благотворительного телемарафона Save Ukraine — #StopWar.

Марафон будет одновременно проходить в столицах Германии и Украины, а до, во время и после эфира организаторы будут собирать средства на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим, а именно – хирургических рентген-аппаратов С-арки. Фандрейзинг будет проходить через глобальную инициативу United24, а все донаты будут автоматически перечислены на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

Двухчасовое благотворительное мероприятие начнется в 21:00 по киевскому времени (20:00 СЕТ). Просмотр телемарафона будет доступен на телевидении, YouTube и на платформах. В частности:

Телеканалы. В Украине телемарафон будут транслировать телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новый, М1, Украина, Украина 24, UA:Первый, UA:Культура, региональные каналы Суспільного мовника, Интер, Рада, НТН.

В Украине телемарафон будут транслировать телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новый, М1, Украина, Украина 24, UA:Первый, UA:Культура, региональные каналы Суспільного мовника, Интер, Рада, НТН. Платформы онлайн-телевидения. Как украинцы, так и зрители из разных уголков мира могут посмотреть проект на Киевстар ТВ и 1+1 Video

Как украинцы, так и зрители из разных уголков мира могут посмотреть проект на Киевстар ТВ и 1+1 Video YouTube. Трансляция будет доступна на YouTube каналах 1+1 и Atlas Festival.

Трансляция будет доступна на YouTube каналах 1+1 и Atlas Festival. Также эфир телемарафона в разное время будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, стриминговые платформы и соцсети. В частности телеканал TVP World и платформа TVP.pl (Польша), телеканал GPB (Грузия), платформа PROTV (Румыния), ERR (Эстония), LTR (Литва), LTV, TV24 и региональные каналы Латвии, CYBC (Кипр), SKAI TV (Греция), ROGERS TV (Канада), кабельные платформы United Group (Балканы), ТЕТ (Латвия), Vmedia (Канада), Init (Литва), Nova (Чехия), Choice TV (Бельгия) и многие другие (список обновляется).

Ведущими мероприятия из Берлина станут Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина, а из Киева эфир будет вести Маричка Падалко.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется командами 1+1 media, фестиваля Atlas, Суспільне и при поддержке национального мобильного оператора «Киевстар», футбольного клуба «Динамо Киев», Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел. Организовывать мероприятие также помогают: Havas, Semantic corpus, Pilecki-Institut, Vitsche.

Напомним, 27 марта состоялся первый телемарафон Save Ukraine — #StopWar, во время которого совместными усилиями было собрано более 40 млн грн для решения острейших гуманитарных проблем, вызванных войной России в Украине. В то же время, более 30 телеканалов по всему миру синхронно транслировали проект, а в среднем рейтинг просмотра телеканалов во время Телемарафона был выше привычного в этом слоте. В общей сложности около 80 млн человек по всему миру смотрели телемарафон в прямом эфире. Мы объединили все континенты. Жители более 50 городов и столиц вышли на улицы, чтобы поддержать Украину и присоединиться к телемарафону, 30 мировых политических лидеров обратились к украинцам и международному сообществу. Более 17 млн человек были объединены коммуникационной кампанией в медиа и социальных сетях.