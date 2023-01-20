Где и когда состоится прощание с погибшими в Броварах руководством МВД и экипажем вертолета

В Министерстве внутренних дел рассказали, когда состоится церемония прощания с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибшими во время авиакатастрофы в Броварах.

В субботу, 21 января 2023 года, в Национальном центре "Украинский дом" состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибшими при исполнении служебных обязанностей. Начало церемонии прощания в 11.00.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Во время церемонии почтят память:

министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,

его первого заместителя Евгения Енина,

государственного секретаря МВД Украины Юрия Лубковича,

заместителя руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяны Шутяк,

начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,

старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,

ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Кроме того, прощание с погибшими командиром воздушного судна — инструктором авиационной эскадрильи специального назначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи специального назначения Константином Коваленко, бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 20 января 2023 года в Нежине (вертолетная площадка №4 аэродрома).

Напомним, утром 18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовый номер 54). На борту находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский.

Вертолет с руководством МВД на борту летел в одну из прифронтовых областей. Глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.

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