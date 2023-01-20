Где и когда состоится прощание с погибшими в Броварах руководством МВД и экипажем вертолета

В Министерстве внутренних дел рассказали, когда состоится церемония прощания с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибшими во время авиакатастрофы в Броварах.
В субботу, 21 января 2023 года, в Национальном центре "Украинский дом" состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибшими при исполнении служебных обязанностей. Начало церемонии прощания в 11.00.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Во время церемонии почтят память:
- министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
- его первого заместителя Евгения Енина,
- государственного секретаря МВД Украины Юрия Лубковича,
- заместителя руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяны Шутяк,
- начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
- старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
- ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.
Кроме того, прощание с погибшими командиром воздушного судна — инструктором авиационной эскадрильи специального назначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи специального назначения Константином Коваленко, бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 20 января 2023 года в Нежине (вертолетная площадка №4 аэродрома).
Напомним, утром 18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовый номер 54). На борту находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский.
Вертолет с руководством МВД на борту летел в одну из прифронтовых областей. Глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.
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