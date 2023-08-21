Где и когда украинские пилоты летали на F-16: интересный ответ Игната

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, где и когда украинские пилоты летали на F-16. Он вспомнил Евро-2012, когда F-16 были на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Об этом он рассказал в эфире телемарфона в понедельник, 21 августа.

"Что касается "уже садились"... Садились в 2012 году, во время обеспечения Евро-2012 F-16 были на аэродроме "Миргород" в Полтавской области, садились на наши слетки и чувствовали себя там хорошо. Пилоты наши даже имели возможность поруководить, брали ручку управления на себя в небе, когда двухместный учебно-боевой самолет там два пилота сидит", — вспомнил он.

По такому принципу, по словам Игната, украинцы летали и на F-15 в Староконстантинове Хмельницкой области в 2018 году.

"То есть западные самолеты "Эфки" уже были на наших аэродромах. Были учения в 2018 году, где летчики делились опытом", — рассказал спикер Воздушных сил.

Как сообщил ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук, истребитель F-16 приземлялся в Украине.

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