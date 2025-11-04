Где и когда установят главную ёлку Украины: в КГГА ответили

Новогодняя елка / © УНІАН

Главную новогоднюю ёлку страны традиционно установят на Софийской площади в Киеве. Как и в прошлом году, столица не будет тратить бюджетные средства на рождественско-новогоднюю локацию — все расходы берут на себя меценаты.

Об этом сообщили в КГГА.

Решение об обустройстве локации было согласовано Советом обороны столицы. Инициатором выступило ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», которое берет на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также полное ресурсное и финансовое обеспечение.

Что будет на Софийской площади

Локация будет лаконичной и будет включать: главный новогоднюю ёлку, небольшой каток. Также несколько домиков для продажи кондитерских изделий и горячих напитков. Организаторы обязали строго соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и всех необходимых мер безопасности.

Подготовительные работы на площади планируют начать с 8 ноября. Сама локация традиционно заработает в День святого Николая — 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий и празднований на Софийской площади проводить не будут.

Совет обороны также рекомендовал районным администрациям и субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время Рождества Христова и Нового 2026 года.

Напомним, в прошлом году главную ёлку установили в Киеве в день Святого Николая, 6 декабря. Тогда именно обустройство новогоднего дерева на территории Софийской площади началось 2 декабря.

В Киевской области готовятся к открытию уникального фестиваля иллюминаций. Поселок с километрами гирлянд создают в дендропарке под Киевом. Работы приступили с осени, чтобы успеть смонтировать более полусотни световых инсталляций.