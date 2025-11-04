- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 330
- Время на прочтение
- 2 мин
Где и когда установят главную ёлку Украины: в КГГА ответили
В Киеве установят ёлку и каток, соблюдая строгие ограничения.
Главную новогоднюю ёлку страны традиционно установят на Софийской площади в Киеве. Как и в прошлом году, столица не будет тратить бюджетные средства на рождественско-новогоднюю локацию — все расходы берут на себя меценаты.
Об этом сообщили в КГГА.
Решение об обустройстве локации было согласовано Советом обороны столицы. Инициатором выступило ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», которое берет на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также полное ресурсное и финансовое обеспечение.
Что будет на Софийской площади
Локация будет лаконичной и будет включать: главный новогоднюю ёлку, небольшой каток. Также несколько домиков для продажи кондитерских изделий и горячих напитков. Организаторы обязали строго соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и всех необходимых мер безопасности.
Подготовительные работы на площади планируют начать с 8 ноября. Сама локация традиционно заработает в День святого Николая — 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий и празднований на Софийской площади проводить не будут.
Совет обороны также рекомендовал районным администрациям и субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время Рождества Христова и Нового 2026 года.
Напомним, в прошлом году главную ёлку установили в Киеве в день Святого Николая, 6 декабря. Тогда именно обустройство новогоднего дерева на территории Софийской площади началось 2 декабря.
В Киевской области готовятся к открытию уникального фестиваля иллюминаций. Поселок с километрами гирлянд создают в дендропарке под Киевом. Работы приступили с осени, чтобы успеть смонтировать более полусотни световых инсталляций.