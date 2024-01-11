Где и когда возможно новое масштабное наступление РФ: мнение обозревателя

Противник готовит масштабную и бесшабашную новую волну наступления на определенных участках фронта. Вероятно, она может состояться в феврале.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

Где могут наступать россияне

По словам Коваленко, в районе Авдеевки противник будет продолжать наступать. Об этом свидетельствуют те явления, которые мы можем сейчас наблюдать.

"Российское командование применяет возле Авдеевки преимущественно подразделения 1-го армейского корпуса, а это мобики так называемой ДНР. В таком случае регулярные войска, наиболее боеспособные, не так часто фигурируют во время боевых действий. То есть происходит экономия этого ресурса", — говорит военно. -политический обозреватель группы

По его словам, если сравнивать с 2023 годом, то на начало 2024 года группировка врага, оперирующая в районе Авдеевки, увеличена с 40 тыс. личного состава до 45 тыс. Происходит увеличение этой группировки и это будет продолжаться.

"То есть основная волна, я бы сказал, не только масштабная, но и отчаянная, еще впереди. Она будет происходить в феврале, когда будет накоплен врагом соответствующий ресурс", – отмечает Коваленко.

Кроме того, подчеркивает обозреватель, россияне:

неизбежно будут продолжать штурмовые действия на левобережной Херсонской области в направлении Крынок;

будут пытаться вернуть позиции под свой контроль в районе Вербового, Прокоповки, Роботиного в Запорожье;

возможно, будут восстанавливать наступательные действия в направлении Угледара.

"Были расчеты, что противник может начать это наступление к новому году, но он этого не сделал. Как бы это ни звучало цинично, лучше бы они начали к новому году это наступление, потому что мы сейчас можем наблюдать такую задержку, которая означает, что враг накапливает ресурс для более мощного наступления. Итак, оккупанты действительно планируют в первом квартале 2024 года решить вопрос с Угледаром", – резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, в России раздаются слухи о том, что вскоре она может начать решительное наступление в Украине, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

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