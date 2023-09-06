Где и сколько можно заработать на взяточниках: в Украине запустили портал

Функционирование Портала является частью требований к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пояснили в НАПК.

В среду, 6 сентября, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) запускает Единый портал, где украинцы могут оставлять сообщения о фактах коррупции.

Об этом говорится на сайте НАПК.

"Единый портал сообщений обличителей — это внутренний канал сообщения, который экономит бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного отдельного механизма. Эффективное функционирование Портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Таким образом, выполнены их рекомендации и интегрирован опыт других успешных государств по построению взаимодействия с обличителями", — отметил глава НАПК Александр Новиков.

Если учреждение пока не подключено, должностное лицо подчеркнуло, о фактах коррупции можно сообщить другими доступными каналами сообщения.

Отмечается, что информация обличителей оперативно направляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции, а также специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Нацполиции, органов прокуратуры).

Где найти Портал

В ведомстве отмечают, что ссылки на Портал обличителей можно найти на сайте НАПК, а также на официальных вебресурсах организаций и учреждений, которые будут подключены к Порталу.

В открывшемся окне для ввода адреса браузера ввести ссылку ССЫЛКА, после чего открывается главная страница Портала.

Как получить вознаграждение

Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба. Первым условием получения вознаграждения является статус обличителя в уголовном производстве. Она выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу на средства Госбюджета органами государственного казначейства, подчеркивают в НАПК.

Каков порядок получения и рассмотрения сообщений

"Сообщение подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит фактические данные, которые могут быть проверены. Предварительное рассмотрение сообщений происходит в срок не более десяти рабочих дней со дня внесения информации в Портал. Если во время предварительного рассмотрения выявляются признаки коррупционного правонарушения, материалы передаются соответствующему специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции или ДБР. Если изложенная в сообщении информация подтверждается, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности уполномоченным на это субъектом", — говорится на сайте.

Как сообщалось ранее, в НАПК рассказали о мониторинге образа жизни чиновников.

Читайте также: