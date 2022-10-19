Где и в какое время будут отключать электроэнергию в Украине 20 октября — Укренерго

Украинцев просят зарядить телефоны и пауэрбанки до 7:00 утра 20 октября и сделать некоторые запасы.

В четверг, 20 октября, по всей Украине с 7:00 утра до 23:00 вечера могут выключать электроэнергию. Отключения будут поочередные – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Где именно, когда будут выключать электроэнергию, можно будет посмотреть на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго).

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"Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы до завтра, до 7:00 утра, у вас были заряженные телефоны, пауэрбанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним. Теплые носки и одеяла", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Там объяснили, причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе. В "Укрэнерго" не исключают, что с наступлением холодов будут просить о такой "помощи" украинцев чаще.

Найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей, можно на сайте Министерства энергетики.

Напомним, из-за ракетных ударов РФ в Украине серьезно повреждены около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей.

Украинцев просят экономить электроэнергию: что выключить обязательно

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