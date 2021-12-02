Где и за сколько можно приобрести новогоднюю елку в Харькове и регионе

Где и за сколько можно приобрести новогоднюю елку в Харькове и регионе

Лесхоз предлагает елки по самой низкой цене.

В Харькове и Харьковской области Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство приступило к продаже елок. Цена в зависимости от высоты новогоднего дерева колеблется от 108 до 636 гривен.

Об этом сообщают на сайте лесхоза.

ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" начинает реализацию новогодних елок с 01 декабря 2021 года. Елочный базар будет расположен возле конторы лесхоза. Также реализация будет производиться с торговой площадки питомника и по плантации», — говорится в сообщении.

Стоимость новогоднего дерева зависит от того, где она покупается – на елочном базаре или на территории питомника.

Самая дешевая, до 1м высотой, обойдется в 108 гривен, самая дорогая – выше 4 м – в 552 гривны.

Адрес : ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство": Чугуевский район, поселок Кочеток, ул. Чугуевская, 58. Телефон : 050-402-33-47, 050-951-64-82.

Следует отметить, что за незаконную рубку деревьев, а также их транспортировку и реализацию предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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