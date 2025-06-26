"Где купил инвалидность?": в Ужгороде работники ТЦК били и унижали ветерана

Работники ТЦК ударили и унизили ветерана

Военный Тарас Деяк заявил, что работники ТЦК в Ужгороде унижали ветерана Александра Усенко, имеющего 2-ю группу инвалидности.

Об этом он написал в соцсетях.

«Где купил инвалидность»

Александр Усенко прошел войну, а сейчас работает в организации «Ветеранский Хаб. Закарпатье» и представляет Закарпатскую область в команде по адаптивным видам спорта «CS Gladiator». После полученных травм он имеет вторую группу инвалидности.

«Хаджаев Дмитрий и Ойшер Даниэль. Они его ударили по голове. Унижали словами: «Где купил инвалидность?». Это сказали тому, кто защищал страну, когда другие сидели дома. Пока мы на фронте, раненые побратимы получают удары не от врага, а с тыла», — написал Тарас Деяк.

Он призвал этих двух работников ТЦК публично извиниться, а затем отправить на фронт.

«Так как там не хватает людей. А тут уже задыхаемся от „героев“ тыла», — отметил военный.

Ответ ТЦК

Закарпатский областной ТЦК и СП опубликовал на своей Facebook-странице ответ с извинениями.

Там заверили, что после возникновения конфликта начальник Ужгородского РТЦК и СП лично встретился с Александром Усенко и представителями ветеранского сообщества и попросил прощения за действия своих подчиненных.

«Мы искренне благодарны за готовность к диалогу и взаимопониманию. После встречи ветеран также обратился с вопросом о согласовании его медицинских документов в системе Вооруженных Сил Украины при его увольнении из рядов Государственной пограничной службы для снятия с военного учета. Со своей стороны РТЦК предоставит всестороннюю поддержку, как и всем ветеранам, которые к нам обращаются», — говорится в сообщении

В военкомате заверили, что проводят работу со своим личным составом по стандартам коммуникации с гражданами, в том числе ветеранами.

«О военнослужащих, действия которых стали причиной конфликтной ситуации, инициированы служебные меры реагирования в соответствии с установленным порядком», — добавили в ТЦК.

Извинения не приняты

Сам Александр Усенко со временем тоже прокомментировал скандал. Он призвал представителей ТЦК не вводить людей в заблуждение. Усенко утверждает, что ни один из тех ТЦКшников, кто был причастен к его унижению, не извинился и не признал своей вины.

Александр Усенко

«Единственный извинившийся за поведение своих подчиненных — это начальник ТЦК! Ваше заявление выглядит как попытка сгладить ситуацию и переложить ответственность. В тексте сделан упор на том, что вы готовы помочь в моем вопросе. Но я обращаюсь к вам с этим вопросом уже месяц. Это является вашим долгом, на который вы обратили внимание только после огласки. Я требую публичного извинения и объяснения, почему ваши работники позволяют себе высокомерное и унизительное поведение в отношении людей. Я требую, чтобы виновные понесли справедливое наказание. Ибо речь не только обо мне. Возможно, подобное отношение уже было к другим, просто у всех есть возможность или сила говорить об этом открыто», — подчеркнул ветеран.

Тарас Деяк также недоволен ответом ТЦК с извинениями.

Ранее СМИ сообщали, что в Харькове мужчина, убегая от ТЦК, выпрыгнул из окна, а его адвокату сломали ногу.