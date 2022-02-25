Где купить продукты, лекарства в условиях военного положения: работа супермаркетов, аптек, банков

Введение военного положения, обстрелы большого количества городов Украины, чрезвычайная ситуация в Киеве в связи с нападением России на Украину отразились на работе супермаркетов, аптек и банков. ТСН.ua собрала всю известную информацию об их графике работы.

Где и как купить лекарства: аптеки Киева

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что большинство аптек в Украине будут продолжать работу и отпускать лекарства.

Однако в Киеве и ряде других городов, где продолжаются активные обстрелы, некоторые аптечные заведения на утро 25 февраля не открылись.

На официальном портале Киеве опубликовали список аптек КП "Фармация", которые продолжают работать в условиях военного положения. График работы с 9.00 до 18.00. Однако люди в социальной сети Facebook отмечают, что из этого перечня работает только одна, которая находится по ул. Днепровская набережная, 23.

Купить продукты в Киеве: как работают супермаркеты и магазины

"АТБ"

В сети магазинов АТБ отмечают, что продолжают обслуживать украинцев. Однако график работы поменялся: 8.00-20.00. Он может и дальше меняться в зависимости от ситуации в вашем городе и его критичности.

"Ашан"

Магазины Ашан в Киеве, Житомире, Днепре, Харькове, Одессе и Кривом Рогу будут работать до 18.00.

Магазины Ашан Чорновола, Ашан Хотинская, Ашан Сокольники поменяли график работы: с 8.00 до 19.00.

Магазины в Запорожье, Черновцах и Львове работают в обычном режиме.

Более подробную информацию о работе супермаркетов сети можно найти на их официальной странице в Instagram.

"Novus"

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На официальной странице сети выложен список магазинов, которые в настоящее время продолжают работать. Открытые супермаркеты до 20:00. Однако сообщают, что график работы может варьироваться в зависимости от ситуации.

"Сильпо"

В супермаркете Сильпо отмечают, что их магазины продолжают работать. График работы некоторых супермаркетов был ограничен до 21.00.

Также компания предлагает покупателям полностью рассчитываться за товары баллами с карты “Власний Рахунок”, а еще на кассе можно получить наличные с банковской карты (правда только в размере 500 грн).

Все изменения в расписании работы в супермаркетах “Сільпо” можно прочитать на их официальной странице в Instagram.

Сеть магазинов "EVA"

На официальной странице сети магазинов "EVA" сообщают, что в большинстве городов Украины они продолжают работать максимально мобилизовано без изменения режима работы.

Также обнародован список магазинов "EVA", которые на данный момент закрыты. Все они находятся вблизи проведения операций Объединенных сил.

ТЦ "МЕТРО"

В связи с обострением ситуации в Киеве ТЦ "МЕТРО" прекращает свою работу на неопределенный срок.

Банки и банковская система

В условиях военного положения банковская система продолжает свою работу в обычном режиме. Однако НБУ принял постановление, предусматривающее ряд ограничений для снятия наличных денег (не более 100 тысяч в день, это не учитывая зарплат и социальных выплат). Об этом во время брифинга 24 февраля сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.