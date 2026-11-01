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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Где летит «Шахед»: в Воздушных силах объяснили, как самостоятельно отслеживать движение дронов РФ

Сейчас идет массированная атака дронов. В Воздушных силах ВСУ призвали украинцев использовать приложение «Воздушная тревога» для отслеживания движения вражеских БПЛА в режиме реального времени.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Украинцам советуют использовать приложение «Воздушная тревога»

Украинцам советуют использовать приложение «Воздушная тревога» / © tsn.ua

Направление движения российских воздушных целей можно отслеживать самостоятельно с помощью официального приложения «Воздушная тревога» . Там доступна визуализация угроз.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Из-за массированной атаки вражеских ударных БПЛА для удобства и оперативной ориентировки рекомендуют пользоваться официальным приложением.

Кроме того, Telegram, WhatsApp и Viber Воздушных сил ВСУ продолжают работать в штатном режиме, предоставляя всю доступную информацию, в частности, об угрозе применения баллистического вооружения и направлении движения баллистических ракет. Этих данных нет в приложении.

Украинцы призывают оставаться в безопасных местах и обязательно реагировать на сигналы об опасности.

Применение «Воздушная тревога» — главное:

В приложении "Воздушная тревога" появилась новая карта . Теперь пользователи могут в режиме онлайн отслеживать ориентировочный вектор движения вражеских воздушных целей — ракет, дронов и бомб. По словам главы Минцифры Оксаны Ферчук, обновление позволит людям получать оперативные данные непосредственно в приложении.

Однако отследить баллистику в приложении никому не удастся. Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что баллистические ракеты на карте не появляются из соображений безопасности и из-за высокой скорости их полета. Разработчики сознательно скрыли баллистику.

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