"Где мой ребенок?": трогательное фото спасения малышей из сада в Харькове облетело Сеть
Кем оказался мужчина, который выносил детей из харьковского сада — детали о трогательном фото, которое растрогало украинцев.
Генерал-майор гражданской защиты Александр Волобуев помогал выносить детей после удара российского беспилотника по детскому саду в Харькове, 22 октября.
Об этом пишут блоггер Юлия Конотопцева и «Суспільне Харків».
Сеть растрогало фото, где мужчина выносит из садика на руках ребенка, завернув в свою куртку. Юлия Конотопцева узнала, что это генерал-майор Александр Волобуев, бывший начальник Спасательной службы Харьковской области. Эту должность он занимал с 2015 по 2023 год.
«Если бы меня попросили охарактеризовать его одним словом, это было бы слово — человечность… На этом видео было еще много спасателей ГСЧС, все они, без сомнения герои, ежедневно рискуют жизнью ради чужих детей, и не детей», — написала она.
На фото, которое сделала пресс-служба ГСЧС Харьковщины, Александр Волобуев несет на руках девочку Александру.
«Девочка. Плачет. Спрашиваю: „Как тебя зовут?“ Говорит: „Саша“. Говорю: „И меня Саша“. Она успокоилась. Там сборный пункт был напротив собора. Медики осмотрели и сразу отнес туда. У нее все нормально было… Все дружно бросились, все дружно все сделали. А то, что мои фото — видимо, смотрят: какой-то старичок и еще бодренько бежит», — рассказал генерал-майор.
Волобуев признался, что получил сегодня множество благодарственных сообщений — и от друзей, и от незнакомых людей.
Напомним, что сегодня, 22 октября, россияне ударили тремя «Шахедами» по детсаду в Харькове.
Количество пострадавших в результате удара по детскому саду возросло до десяти, среди них пятилетняя девочка. Дети, к счастью, остались живы. Однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.