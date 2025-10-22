"Где мой ребенок?": трогательное фото спасения малышей из сада в Харькове облетело Сеть

Экс-начальник ГСЧС Харьковщины на пенсии бросился спасать детей из разбомбленного садика

Реклама

Генерал-майор гражданской защиты Александр Волобуев помогал выносить детей после удара российского беспилотника по детскому саду в Харькове, 22 октября.

Об этом пишут блоггер Юлия Конотопцева и «Суспільне Харків».

Сеть растрогало фото, где мужчина выносит из садика на руках ребенка, завернув в свою куртку. Юлия Конотопцева узнала, что это генерал-майор Александр Волобуев, бывший начальник Спасательной службы Харьковской области. Эту должность он занимал с 2015 по 2023 год.

Реклама

«Если бы меня попросили охарактеризовать его одним словом, это было бы слово — человечность… На этом видео было еще много спасателей ГСЧС, все они, без сомнения герои, ежедневно рискуют жизнью ради чужих детей, и не детей», — написала она.

На фото, которое сделала пресс-служба ГСЧС Харьковщины, Александр Волобуев несет на руках девочку Александру.

«Девочка. Плачет. Спрашиваю: „Как тебя зовут?“ Говорит: „Саша“. Говорю: „И меня Саша“. Она успокоилась. Там сборный пункт был напротив собора. Медики осмотрели и сразу отнес туда. У нее все нормально было… Все дружно бросились, все дружно все сделали. А то, что мои фото — видимо, смотрят: какой-то старичок и еще бодренько бежит», — рассказал генерал-майор.

Волобуев признался, что получил сегодня множество благодарственных сообщений — и от друзей, и от незнакомых людей.

Реклама

Напомним, что сегодня, 22 октября, россияне ударили тремя «Шахедами» по детсаду в Харькове.

Количество пострадавших в результате удара по детскому саду возросло до десяти, среди них пятилетняя девочка. Дети, к счастью, остались живы. Однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.