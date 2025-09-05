Где можно потратить деньги из "Пакета школьника": запустили онлайн-карту

Школа / © Фото из открытых источников

Министерство социальной политики и Государственная служба по делам детей запустили в тестовом режиме интерактивную карту, которая поможет родителям найти магазины, где можно рассчитаться в рамках программы «Пакет школьника».

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Что известно о выплатах и карте

Помощь уже начислена для более чем 103 тысяч семей на общую сумму 526 миллионов гривен, что составляет 41% от бюджета программы. Интерактивная карта отображает более 25 тысяч магазинов, где гарантированно принимают оплату. Это удобный инструмент, который можно фильтровать по области и громаде.

Цель программы — не только оказать финансовую поддержку, но и упростить ее использование, чтобы семьи могли без лишних хлопот подготовить детей к школе. Хотя карта не охватывает все магазины, она показывает те, где оплата точно пройдет.

Как работает «Пакет школьника»

Для кого: родители первоклассников могут подать заявку на получение помощи.

Сроки: Программа действует до 15 ноября 2025 года. Заявку можно подать через «Дію» или в отделении Пенсионного фонда.

Где можно использовать средства: в любом магазине с соответствующими MCC-кодами платежных терминалов:

5641 — детская одежда.

5651 — одежда для всей семьи.

5661 — магазины обуви.

5943 — канцелярские товары.

Если вы заметили, что информация на карте неактуальна, можно сообщить об этом через специальную Google-форму. Это поможет сделать сервис более точным и удобным для всех.

Напомним, 7 июля Кабинет министров Украины принял решение о запуске программы «Пакет школьника». Она предусматривает выплату денежной помощи в 5000 грн на приобретение всего необходимого для первоклассников, обучающихся в офлайн-формате. Задача программы — стимулирование семей, воспитывающих детей, оставаться в Украине.

В Министерстве образования и науки сообщили детали работы программы и объяснили, что делать, если в приложении «Дія» отсутствуют данные о ребенке.

Пришла пора родителям задуматься над покупкой необходимых вещей своим школьникам. Первоклассникам понадобится немало канцелярских принадлежностей, поскольку придется все собирать с нуля. Также расходы включают одежду и обувь. В Украине подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс в 2025 году.