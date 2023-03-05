Где можно пройти тренировочный тест по математике на НМТ-2023

Будущие абитуриенты уже могут попытаться сдать обязательный предмет национального мультимедийного теста – математику.

Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Где можно найти демонстрационный тест по математике

Демонстрационный тест доступен на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования, его можно пройти по ссылке.

Интерфейс предложенного тестировщика отличается от реального НМТ, однако структура, типы задач и продолжительность их выполнения соответствуют вводному тесту.

Демонстрационный вариант теста по математике можно скачать на компьютере или планшете.

При сдаче теста в специальных экзаменационных центрах участники НМТ смогут пользоваться справочными материалами.

Читайте также: