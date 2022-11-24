Где можно снять наличные, когда нет света: адреса банковских отделений

В Украине действуют 760 дежурных отделений банков, где можно получить все финансовые услуги даже при отсутствии электроэнергии.

Снять наличные при полном отсутствии электроэнергии в Украине можно в сети банкоматов "Приватбанка", ведь часть отделений банка оборудована генераторами, поэтому там доступны все услуги.

Кроме того, Нацбанк Украины вместе с другими банками определили 760 дежурных отделений по Украине, сообщили в пресс-службе НБУ.

Эти отделения расположены в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей. Там можно получить финансовые услуги даже в условиях, когда долго нет света.

Узнать перечень дежурных отделений можно на гугл-карте.

Загрузить файл (PDF) на смартфон или компьютер с перечнем дежурных отделений можно здесь.

Адреса отделений "Приватбанка", работающих автономно:

Киев

01001, г. Киев, ул. Владимира Сосюры, 5

01001, г. Киев, ул. Ковпака, 29

01001, г. Киев, ул. Бориспольская, 9

01133, г. Киев, ул. Мечникова, 10/2

01001, г. Киев, просп. Победы, 65

03055, г. Киев, просп. Победы, 27а

02232, г. Киев, просп. Владимира Маяковского, 26

02166, г. Киев, просп. Лесной, 23

04209, г. Киев, ул. Героев Днепра, 21

Киевская область

09117, Киевская обл., г. Белая Церковь, бульв. Александрийский, 70

07302, Киевская обл., Вышгород, ул. Мазепы, 8

08134, Киевская обл., г. Вишневое, ул. Святошинская, 27-г

08700, Киевская обл., г. Обухов, ул. Киевская, 119

Днепр

49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Европейская, 5

49101, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Херсонская, 26

49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 72Б

49026, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Слобожанский, 91

Днепропетровская область

51933, Днепропетровская обл., г. Каменское, просп. Свободы, 43

51200, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Сучкова, 36

51412, Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Озерная, 90

50099, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Немецка, 5

50065, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21

Львов

79049, Львовская обл., г. Львов, просп. Червоной Калины, 66А

79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Лычаковская, 8

79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Пекарская, 30

79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Вашингтона, 5-5а

79000, Львовская обл., г. Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95

79013, Львовская обл., г. Львов, ул. Генерала Чупрынки, 36

79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 25А

79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Шевченко, 358

Львовская область

82402, Львовская обл., г. Стрый, ул. Шевченко, 66

82200, Львовская обл., г. Трускавец, ул. Героев УПА, 2

80110, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Королева, 14а

80102, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Шашкевича, 9

Одесса

65014, Одесская обл., г. Одесса, ул. Успенская, 22А

65036, Одесская обл., г. Одесса, ул. Святослава Рихтера, 125/1

65029, Одесская обл., г. Одесса, ул. Садовая, 7

65069, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семена Палия, 90/1

65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семинарская, 26/28

65020, Одесская обл., г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а

65058, Одесская обл., г. Одесса, ул. Армейская, 8

65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Краснова, 8, КВ.604

65104, Одесская обл., г. Одесса, просп. Академика Глушко, 16

65000, Одесская обл., г. Одесса, взр. Фонтанская, 55

Одесская область

68600, Одесская обл., г. Измаил, ул. Тульчиановская, 53

Николаев

54000, Николаевская обл., г. Николаев, просп. Центральный, 73

Харьков

61001, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 32б

61202, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Ахсарова, 8

64703, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Валентиновская, 29б

Харьковская область

64207, Харьковская обл., г. Балаклея, пл. Казмирука, 11

Запорожье

69000, Запорожская обл., г. Запорожье, пл. Инженерная, 1

Сумы

40001, Сумская обл., г. Сумы, ул. Казацкий Вал, 1

40024, Сумская обл., г. Сумы, ул. Харьковская, 32

40030, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, 5а

40020, Сумская обл., г. Сумы, просп. Курский, 111

40034, Сумская обл., г. Сумы, просп. Михаила Лушпы, 22/1

Сумская область

42000, Сумская обл., г. Ромны, ул. Соборная, 8

Винница

21001, Винницкая обл., г. Винница, ул. Замостенская, 25

21021, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая, 78а

21018, Винницкая обл., г. Винница, ул. Пирогова, 29

Винницкая область

23100, Винницкая обл., г. Жмеринка, ул. Центральная, 20

23603, Винницкая обл., г. Тульчин, ул. Леонтовича, 46

Житомир

10003, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Победы, 99

10000, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Ивана Кочерги, 6

10000, Житомирская обл., г. Житомир, просп. Мира, 21

10031, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Покровская, 125

10014, Житомирская обл., г. Житомир, мн. Соборный, 5/1

Житомирская область

13300, Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Вячеслава Чорновола, 9

11500, Житомирская обл., г. Коростень, ул. Шевченко, 4

11601, Житомирская обл., г. Малин, пл. Соборная, 4

10000, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Пушкина, 45

Хмельницкий

29017, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/3

29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 19

29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 73

Хмельницкая область

32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Соборная, 4

32307, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 34А

30000, Хмельницкая область, г. Славута, ул. Соборности, 17

30400, Хмельницкая обл., г. Шепетовка, ул. Судилковская, 1

Кропивницкий

25000, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 26/70

25006, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 2

Кировоградская область

26300, Кировоградская обл., г. Гайворон, ул. Большого Кобзаря, 14Б

28008, Кировоградская обл., г. Александрия, просп. Соборный, 87

Черкассы

18002, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Байды-Вишневецкого, 40-

18003, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Вячеслава Чорновола, 122/41

18005, Черкасская обл., г. Черкассы, бул. Шевченко, 305

18031, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Университетская, 33

18000, Черкасская обл., г. Черкассы, бул. Шевченко, 150

Черкасская область

20701, Черкасская обл., г. Смела, бульв. Графа О Бобринского, 9

20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 1

20306, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 52

20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Большая Фонтанная, 31а

19201, Черкасская обл., г. Жашков, ул. Соборная, 46

20202, Черкасская обл., г. Звенигородка, просп. Шевченко, 16

19701, Черкасская обл., г. Золотоноша, ул. Шевченко, 169а

19002, Черкасская обл., г. Канев, ул. Шевченко, 6

19400, Черкасская обл., г. Корсунь-Шевченковский, ул. Ленина, 27

19500, Черкасская обл., г. Городище, ул. Мира, 50

Чернигов

14000, Черниговская обл., г. Чернигов, ул. Борисоглебская, 6

Черниговская область

17500, Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Юрия Коптева, 37

Черновцы

58000, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 14а

58001, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Шкиля, 1

Луцк

43000, Волынская обл., г. Луцк, просп. Возрождение, 1

43025, Волынская обл., г. Луцк, ул. Степана Бандеры, 16

Волынская область

45008, Волынская область, г. Ковель, ул. Шевченко, 2б

45407, Волынская обл., г. Нововолынск, просп. Дружбы, 15

Ивано-Франковск

76018, Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 15

Ивано-Франковская область

77303, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Пушкина, 8

78203, Ивано-Франковская обл., г. Коломыя, ул. Ивана Франко, 3

Полтава

36000, Полтавская обл., г. Полтава, ул. Соборности, 70А

Полтавская область

39803, Полтавская обл., г. Горишние Плавные, просп. Героев Днепра, 75

39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, просп. Свободы, 19

Тернополь

46008, Тернопольская обл., г. Тернополь, ул. Шептицкого, 4а

46002, Тернопольская обл., г. Тернополь, просп. Степана Бандеры, 38

Мукачево

89600, Закарпатская обл., г. Мукачево, ул. Мудрого, 4-6

Ровенская область

35603, Ровенская обл., г. Дубно, ул. Даниила Галицкого, 11

35707, Ровенская обл., г. Здолбунов, ул. Богдана Хмельницкого, 11

34503, Ровенская обл., г. Сарны, ул. Белгородская, 9

Напомним, в Украине развернули работу "Пунктів незламності" после массированной ракетной атаки со стороны РФ, в результате которой начались проблемы с электроснабжением. Эти пункты работают круглосуточно и бесплатно. Там доступны тепло, вода, свет, мобильная связь, Интернет, зарядка мобильных устройств, места отдыха, обеспечение для мам и детей, аптечки.

Как найти Пункт Несломленности и что в них можно найти

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