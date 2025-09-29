- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
Где можно заработать 70 тысяч осенью: самые популярные вакансии в Украине
На рынке труда Украины растет спрос на рабочие профессии и педагогов: что известно.
В Украине перед осенним сезоном произошло значительное изменение тенденций на рынке труда. По данным исследования крупного кадрового портала, в августе по сравнению с маем резко возросло количество вакансий в сфере производства, торговли, образовании и для представителей рабочих специальностей. Работодатели предлагают специалистам этих отраслей зарплаты, достигающие 50 тыс. грн.
Об этом стало известно по аналитике OLX Работа.
Наибольший рост спроса на рабочие и торговые профессии
Комплектовщик: Вакансия продемонстрировала рекордный рост спроса — +331%. Кандидатам предлагают медианную зарплату 25 тыс. грн.
Менеджер по работе с клиентами (розничная торговля): Количество объявлений выросло на +117% с медианной зарплатой 21 тыс. грн.
Рост вакансий для педагогов и других специалистов
Преподаватели и учителя: Перед началом учебного года спрос вырос на 96%. Медианная зарплата составляет 14 тыс. грн.
Также на 50–60% вырос спрос на следующие должности:
Рихтовщик/СТО (до 50 тыс. грн).
Плиточник (45 тыс. грн).
HR (29 тыс. грн).
Офис-менеджер (23 тыс. грн).
Помощник повара (21 тыс. грн).
-
Работа для военных и за границей
Аналитики также отмечают две стойкие тенденции:
Силы обороны: Рост количества вакансий на военную службу — +33% с мая. Медианная зарплата в августе составила 70,5 тыс. грн.
Работа за границей: Значительно увеличилось количество предложений для упаковщиков (+213%), строителей (+65%) и разнорабочих (+41%). Медианная заработная плата на этих вакансиях за границей достигает 3-5 тыс. евро.
Аналитики заключают, что сезонность формирует смешанный спрос, сосредоточенный на рабочих профессиях, работниках в сфере клиентского сервиса и педагогах, при этом потребность в кандидатах в Сил обороны остается актуальной в течение всего года.
Напомним, в Украине прожиточный минимум для трудоспособного лица от 1 января 2026 года вырастет примерно на 10% и составит 3328 грн. Однако этот показатель, используемый государством для расчета социальных выплат, далек от реальных потребностей людей.
Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал пересмотреть прожиточный минимум и потребительскую корзину в Украине.
Также разрешение на выезд из Украины за границу для молодых людей в возрасте 18–22 лет уже ощутимо влияет на отечественный рынок труда, что влечет за собой массовые увольнения. Эксперты прогнозируют дефицит рабочей силы, особенно в некоторых отраслях.