Где можно заработать 70 тысяч осенью: самые популярные вакансии в Украине

Деньги / © УНИАН

Реклама

В Украине перед осенним сезоном произошло значительное изменение тенденций на рынке труда. По данным исследования крупного кадрового портала, в августе по сравнению с маем резко возросло количество вакансий в сфере производства, торговли, образовании и для представителей рабочих специальностей. Работодатели предлагают специалистам этих отраслей зарплаты, достигающие 50 тыс. грн.

Об этом стало известно по аналитике OLX Работа.

Наибольший рост спроса на рабочие и торговые профессии

Комплектовщик: Вакансия продемонстрировала рекордный рост спроса — +331% . Кандидатам предлагают медианную зарплату 25 тыс. грн .

Менеджер по работе с клиентами (розничная торговля): Количество объявлений выросло на +117% с медианной зарплатой 21 тыс. грн.

Рост вакансий для педагогов и других специалистов

Преподаватели и учителя: Перед началом учебного года спрос вырос на 96% . Медианная зарплата составляет 14 тыс. грн .

Также на 50–60% вырос спрос на следующие должности: Рихтовщик/СТО (до 50 тыс. грн ). Плиточник ( 45 тыс. грн ). HR ( 29 тыс. грн ). Офис-менеджер ( 23 тыс. грн ). Помощник повара ( 21 тыс. грн ).



Работа для военных и за границей

Аналитики также отмечают две стойкие тенденции:

Реклама

Силы обороны: Рост количества вакансий на военную службу — +33% с мая. Медианная зарплата в августе составила 70,5 тыс. грн. Работа за границей: Значительно увеличилось количество предложений для упаковщиков (+213%), строителей (+65%) и разнорабочих (+41%). Медианная заработная плата на этих вакансиях за границей достигает 3-5 тыс. евро.

Аналитики заключают, что сезонность формирует смешанный спрос, сосредоточенный на рабочих профессиях, работниках в сфере клиентского сервиса и педагогах, при этом потребность в кандидатах в Сил обороны остается актуальной в течение всего года.

Напомним, в Украине прожиточный минимум для трудоспособного лица от 1 января 2026 года вырастет примерно на 10% и составит 3328 грн. Однако этот показатель, используемый государством для расчета социальных выплат, далек от реальных потребностей людей.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал пересмотреть прожиточный минимум и потребительскую корзину в Украине.

Также разрешение на выезд из Украины за границу для молодых людей в возрасте 18–22 лет уже ощутимо влияет на отечественный рынок труда, что влечет за собой массовые увольнения. Эксперты прогнозируют дефицит рабочей силы, особенно в некоторых отраслях.