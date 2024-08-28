Где на фронте есть продвижение окупантов: обновленная карта Deep State

Враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара. Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает Deep State.

"Сегодня россияне в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке"

Ранее речь шла о том, что армия РФ вышла на границу Гродовка – Новогродовка (почти поглотив последнюю), вернула на юг – на Селидово. Это было ожидаемо, поскольку продолжая наступление на Покровск и выходя за пределы Новогродовки, россияне оказались в предельно неудобном и опасном положении, с учетом незащищенного южного фланга.

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