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Где на фронте есть успехи ВСУ и продвижение врага: обновленная карта DeepState

Где на фронте есть успехи ВСУ и продвижение врага: обновленная карта DeepState

Карта боевых действий / Фото: Deepstatemap

Наши бойцы продолжают героически сдерживать врага.

Силы Обороны Украины освободили территорию агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. При этом враг оккупировал Украинск на Донетчине.

Об этом говорится в обновленной карте DeepState.

Оккупанты также продвинулись возле Пречистовки, Селидового, Невельского, в Желанном Первом и Невском.

Ранее отмечалось, что у армии РФ есть продвижение возле восьми населенных пунктов. В частности, речь идет о Северном, Красногоровке и Торецке Донецкой области.

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