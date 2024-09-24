Где на фронте есть успехи ВСУ и продвижение врага: обновленная карта DeepState

Силы Обороны Украины освободили территорию агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. При этом враг оккупировал Украинск на Донетчине.

Об этом говорится в обновленной карте DeepState.

Оккупанты также продвинулись возле Пречистовки, Селидового, Невельского, в Желанном Первом и Невском.

Ранее отмечалось, что у армии РФ есть продвижение возле восьми населенных пунктов. В частности, речь идет о Северном, Красногоровке и Торецке Донецкой области.

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