Где на фронте есть успехи ВСУ и продвижение врага: обновленная карта DeepState

Наши бойцы продолжают героически сдерживать врага.
Силы Обороны Украины освободили территорию агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. При этом враг оккупировал Украинск на Донетчине.
Об этом говорится в обновленной карте DeepState.
Оккупанты также продвинулись возле Пречистовки, Селидового, Невельского, в Желанном Первом и Невском.
Ранее отмечалось, что у армии РФ есть продвижение возле восьми населенных пунктов. В частности, речь идет о Северном, Красногоровке и Торецке Донецкой области.
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