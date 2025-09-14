ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Где на фронте успехи армии РФ и ВСУ: обновленная карта DeepState

Российские войска преуспевают в Донецкой и Запорожской области. При этом ВСУ отвергли окупантов в Сумской области.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 14 августа. Так, армия РФ оккупировала населенный пункт в Запорожской области.

Об этом сообщает DeepState.

«Силы Обороны Украины отвергли противника возле Новоконстантиновки (Сумская область – ред.) и Константиновки (Сумская область – ред.)», — говорится в сообщении.

Новоконстантиновка

Новоконстантиновка

Константиновка

Константиновка

Кроме того, в Запорожской области армия РФ захватила населенный пункт, а также имеет продвижение в Донецкой области.

"Враг оккупировал Темировку (Запорожская область - ред.), а также продвинулся в Купянске (Донецкая область - ред.) и вблизи Новоивановки", - отметили осинтеры.

Темировка

Темировка

Купянск

Купянск

Новоивановка

Новоивановка

Как мы писали ранее, РФ увеличивает производство FPV на оптоволокне . По данным аналитиков, такое оружие дало российским войскам важные преимущества на фронте.

«Распространение использования Россией оптоволоконных дронов, устойчивых к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушение, дало российским войскам важные преимущества на поле боя», — говорится в отчете Института.

Ранее в ВСУ раскрыли три ключевых целей РФ на осень.

Так, командование требует от своего войска захватить сразу три города Донбасса: Покровск, Мирноград и Доброполье.

«У них есть риск, что наши силы перережут эту кишку, поэтому они подтянули туда целые бригады из других участков фронта», — отметил Бельский.

