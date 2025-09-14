- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Где на фронте успехи армии РФ и ВСУ: обновленная карта DeepState
Российские войска преуспевают в Донецкой и Запорожской области. При этом ВСУ отвергли окупантов в Сумской области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 14 августа. Так, армия РФ оккупировала населенный пункт в Запорожской области.
Об этом сообщает DeepState.
«Силы Обороны Украины отвергли противника возле Новоконстантиновки (Сумская область – ред.) и Константиновки (Сумская область – ред.)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Запорожской области армия РФ захватила населенный пункт, а также имеет продвижение в Донецкой области.
"Враг оккупировал Темировку (Запорожская область - ред.), а также продвинулся в Купянске (Донецкая область - ред.) и вблизи Новоивановки", - отметили осинтеры.
Как мы писали ранее, РФ увеличивает производство FPV на оптоволокне . По данным аналитиков, такое оружие дало российским войскам важные преимущества на фронте.
«Распространение использования Россией оптоволоконных дронов, устойчивых к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушение, дало российским войскам важные преимущества на поле боя», — говорится в отчете Института.
Ранее в ВСУ раскрыли три ключевых целей РФ на осень.
Так, командование требует от своего войска захватить сразу три города Донбасса: Покровск, Мирноград и Доброполье.
«У них есть риск, что наши силы перережут эту кишку, поэтому они подтянули туда целые бригады из других участков фронта», — отметил Бельский.