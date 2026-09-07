Где на самом деле нашли сейф с деньгами по делу «Карфаген»: в НАБУ и САП объяснили ситуацию

Где нашли сейф с наличными по делу «Карфаген» / © НАБУ

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Опубликованное НАБУ и САП 5 сентября фото открытого сейфа с наличными касается непосредственно резонансной спецоперации «Карфаген». Но этот сейф был найден не в Офисе генерального прокурора Украины.

Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения фигурантке производства Елизавете Ивахненко (в материалах следствия проходит под псевдонимом «Муза») заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась.

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Дело «Карфаген»: НАБУ и САП объяснили фото сейфа с деньгами

Поводом для официальных комментариев стало заявление адвоката Виталия Сердюка. Защитник утверждал, что снимок действительно сделали во время следственных действий по другому делу, касающемуся земельных махинаций, а сам сейф принадлежит его клиенту.

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«Официальная позиция НАБУ и САП в том, что опубликованное фото сейфа касается спецоперации „Карфаген“», — сказал Карась.

Представитель САП уточнил, что указанное состояние изъяли не в кабинетах Офиса генерального прокурора.

«Ни НАБУ, ни САП не писали, что средства были найдены в помещении ОГП, но эти денежные средства касаются этой спецоперации», — заявил прокурор.

По словам Николая Карася, детективы и прокуроры сейчас предпринимают все необходимые процессуальные шаги, однако разглашать детали пока не могут, поскольку досудебное расследование продолжается.

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Ситуация с публикацией кадров важна в вопросе репутации НАБУ и САП. Использование вещественных доказательств одного уголовного производства для демонстрации успехов в другом без надлежащих объяснений рискует исказить действительные обстоятельства событий и подорвать публичное доверие ко всей антикоррупционной системе.

Параллельно прокурор рассказал о результатах следственных действий, проведённых непосредственно в здании Офиса Генерального прокурора.

На рабочем месте Айдина Худиева — чиновника, приближенного к генпрокурору, — детективы изъяли $50 000. Следствие также зафиксировало наличие у него элитного кроссовера Audi Q8, стоимость которого существенно превышает его официальное состояние. Кроме того, во время обыска у первого заместителя генерального прокурора нашли драгоценности и дорогие часы.

Операция «Карфаген»: главное

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении пяти человек, входивших в преступную организацию во главе с руководителем одного из подразделений Офиса генерального прокурора. По данным следствия, должностное лицо (в материалах расследования — «Канцлер») организовало схему систематического получения взяток за «крышевание» сети мошеннических колл-центров, от деятельности которых страдали граждане Украины и иностранцы.

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Следователи выяснили, что группировка использовала контроль над уголовными производствами для давления на «вражеские» колл-центры и защиты «своих», а полученные доходы легализовали через покупку драгоценностей, апартаментов в Буковеле, оформление имущества на подставных лиц и регистрацию близких как ФЛП.

Правоохранители выяснили, что руководитель группировки оказал масштабное влияние, которое выходило далеко за пределы его официальных должностных обязанностей. Благодаря приближенности к влиятельному лицу («Шефу») и пробелам в законодательстве, он лоббировал кадровые назначения своих людей в органы прокуратуры и Государственной налоговой службы, организовывал неофициальные доплаты «в конвертах» и использовал служебные командировки для элитного отдыха за границей.

Впоследствии, чтобы скрыть состояние от антикоррупционных органов и после журналистских расследований, фигуранты пытались переоформлять активы на родственников и создавать видимость их финансовой способности, в частности, придумывая легенды о бизнесе в США или средствах из РФ.

В рамках спецоперации был задержан заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива. В Офисе генерального прокурора заявили о готовности содействовать расследованию.

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