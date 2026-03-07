Где на самом деле родился Илья Муромец: развенчание мифов о "русских" богатырях

«Три богатыря» / Картина Виктора Васнецова

Традиционно богатырей киевского цикла — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Олексу Поповича — называют «русскими». Однако это определение в средневековых источниках и настоящем — две большие разницы. Этимология и значение этого слова в те времена не имели ничего общего с современной трактовкой.

Украинский историк и руководитель Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube объяснил, кем действительно считались эти герои. Его слова цитирует «24 канал».

Лингвистический контекст: почему русский — это не национальность

По словам историка, в давних источниках богатырей действительно называют русскими, однако это не следует воспринимать как указание на современную национальность. Алферов отмечает, что ключевым является языковое значение этого слова.

«Слово „русский“ — это прилагательное. Это самостоятельная часть языка, выражающая признак и отвечающая на вопросы „какой“, „чей“, то есть, русский князь, русский митрополит»,

— объяснил он.

То есть речь не о национальности в современном понимании, а о принадлежности к государству или территории Руси. Историк отмечает, что прилагательное русский могли применять к людям разного происхождения, если они жили или служили на землях Руси.

Итак, слово «русский» описывало не этничность, а статус или место служения.

Идентичность русинов как предков украинцев

Как отмечает историк, в случае с известными богатырями ситуация имеет несколько иное измерение.

«Если это Добрыня Никитич, Илья Муромец и Олекса Попович, которые были русинами, то есть происходили конкретно, принадлежали к Руси, то их идентичность была русинской»,

— объяснил Алферов.

Историк отмечает, что понятие «русины» имеет четкое историческое значение.

«Русинами называли кого? Кто себя назвал русинами? Украинцы. В некоторых регионах до 18, а в некоторых регионах до 20 века включительно», — отметил историк.

Именно этот этноним существовал задолго до распространения современного названия «украинцы». Учитывая историческую идентичность легендарных богатырей, Алферов подытожил, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Олекса Попович были богатырями Руси, то есть русскими богатырями.

В то же время по своей идентичности они принадлежали русинам, поэтому сегодня их вполне можно считать украинскими богатырями.

Кто из легендарных богатырей похоронен в Украине?

Как рассказал Александр Алферов в интервью программе «Історична Свобода», мощи Ильи Муромца сегодня хранятся в пещерах Киево-Печерской лавры.

Кроме того, в 1988 году ученые исследовали мощи святого и обнаружили на его костях признаки тяжелой болезни опорно-двигательного аппарата. В былинах также упоминается, что Илья долгое время не мог ходить из-за недуга, который сегодня можно было бы описать как тяжелую форму остеохондроза.

После открытия захоронения выяснилось, что богатырь имел около 180 сантиметров роста. По современным меркам это не слишком много, однако для средневековья такой рост считался значительным.

Алферов также обращает внимание на происхождение героя. По его словам, Илья был родом не из русского Мурома, а из древнего города Моровойск, который размещался между Киевом и Черниговом. Именно поэтому в былинах он выступает героем Киевской и Черниговской и мог добраться до Киева всего за один день.

«Русь без Киева»: как Путин переписывает историю

Напомним, в путинской России взялись переписывать историю Киевской Руси. Теперь государство-агрессорка заявил, что «Русь — без Киева, Владимир — их и Новгород, которым правил Рюрик». В новых учебниках по истории в РФ вырезали, что Киев являлся центром Руси, его заменили словом «столица». Об этом анонимно рассказали сами издатели: «…в идеале нужно заменить строчку о том, что „Владимир крестил Киев“ на слова „крестил столицу“.

Переписали учебники очень быстро — через год. Ведь тема Руси и ее наследия очень важна лично для Путина.