Где можно найти инсулин: Минздрав публикует список аптек

Где можно найти инсулин: Минздрав публикует список аптек

Министерство здравоохранения Украины публикует список аптек, где сегодня есть инсулин.

Министерство здравоохранения Украины публикует список аптек, где сегодня есть инсулин.

Список аптек можно найти по ссылке — https://bit.ly/apteky_insul. Список будет обновляться и пополняться.

В любом случае, перед тем как обратиться в ближайшую к вам аптеку, следует позвонить, чтобы узнать часы ее работы и уточнить наличие препарата.

Можно также позвонить по горячей линии Минздрава 0 800 60 20 19. Оператор зафиксирует вашу заявку и обработает ее. Инсулин найдут либо в аптеке, либо, по возможности, доставят волонтерами.