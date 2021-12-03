Где на выходных будет идти снег, а где дождь: прогноз погоды в Украине на 4-5 декабря

Где на выходных будет идти снег, а где дождь: прогноз погоды в Украине на 4-5 декабря

Ночью в некоторых регионах температура будет опускаться до 9-15° мороза.

Первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богатыми на осадки и холодными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 4 декабря, в южной и восточной части ожидается дождь с мокрым снегом, днем в Приазовье и Крыму местами сильный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° (в Крыму ночью 4-9°, днем 10-15°). На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях небольшой мокрый снег, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на дорогах гололедица, температура ночью 4-9° мороза, на Закарпатье и Прикарпатье местами 10-15°, в большинстве центральных областей 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В воскресенье, 5 декабря, в Украине будет без осадков, лишь ночью на юго-востоке мокрый снег, днем на западе небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза, в южной части 2-7° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве на выходных осадки не прогнозируют. В субботу, 4 декабря, на дорогах будет гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла. 5 декабря в столице температура ночью опустится до 2-4° мороза, днем ожидается 0-2° тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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