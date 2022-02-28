Где брать питьевую воду, если в Киеве исчезнет вода из кранов / Pexels

Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: карта бюветов

Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: карта бюветов

Что делать жителям Киева, если вдруг из кранов исчезнет вода? ТСН.ua рассказывает, где можно набирать питьевую воду при чрезвычайной ситуации.

Если в Киеве в ближайшее время произойдет экстренная ситуация и город останется без электроснабжения, может произойти так, что водоснабжение также прекратится. Где в таком случае брать питьевую воду? Вашему вниманию список адресов, где размещены бюветные комплексы:

ул. Энтузиастов, 21

ул. Радужна, 17-21

на пересечении улиц Андреевская и Братская

ул. Петропавловская, 14-26

на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской

ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")

ул. Ревуцкого, 32

ул. Сабурова, 9/61

ул. Сабурова 3

ул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Выгуровский, 6

ул. Милославская, 17-я

ул. Милославская, 35

ул. Радунская, 5

ул. Оноре де Бальзака, 80

ул. Драйзера, 32

ул. Закревского, 23

проспект Лесной, 18

ул. Жукова, 29

ул. Жукова, 45-в

ул. Милютенко, 7

И еще 183 адреса. Все их можно посмотреть по ссылке на карту Киева, которая была создана предприятием “Киевводфонд”, где вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.

На карте синим цветом обозначены бюветы, которые функционируют, а красным – временно неисправны. Следует отметить, что глубина всех бюветных комплексов Киева от 90 до 340 метров. Эти воды (юрского и сеноманского горизонтов) числятся защищенными от наружного действия.

Следует обратить внимание, что на одного человека нужно набрать два литра воды. Это минимальная потребность в воде на двое суток.