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Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: карта бюветов

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Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: карта бюветов

Где брать питьевую воду, если в Киеве исчезнет вода из кранов / Pexels

Что делать жителям Киева, если вдруг из кранов исчезнет вода? ТСН.ua рассказывает, где можно набирать питьевую воду при чрезвычайной ситуации.

Если в Киеве в ближайшее время произойдет экстренная ситуация и город останется без электроснабжения, может произойти так, что водоснабжение также прекратится. Где в таком случае брать питьевую воду? Вашему вниманию список адресов, где размещены бюветные комплексы:

  • ул. Энтузиастов, 21
  • ул. Радужна, 17-21
  • на пересечении улиц Андреевская и Братская
  • ул. Петропавловская, 14-26
  • на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской
  • ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")
  • ул. Ревуцкого, 32
  • ул. Сабурова, 9/61
  • ул. Сабурова 3
  • ул. Оноре де Бальзака, 63
  • бульвар Выгуровский, 6
  • ул. Милославская, 17-я
  • ул. Милославская, 35
  • ул. Радунская, 5
  • ул. Оноре де Бальзака, 80
  • ул. Драйзера, 32
  • ул. Закревского, 23
  • проспект Лесной, 18
  • ул. Жукова, 29
  • ул. Жукова, 45-в
  • ул. Милютенко, 7

И еще 183 адреса. Все их можно посмотреть по ссылке на карту Киева, которая была создана предприятием “Киевводфонд”, где вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.

На карте синим цветом обозначены бюветы, которые функционируют, а красным – временно неисправны. Следует отметить, что глубина всех бюветных комплексов Киева от 90 до 340 метров. Эти воды (юрского и сеноманского горизонтов) числятся защищенными от наружного действия.

Следует обратить внимание, что на одного человека нужно набрать два литра воды. Это минимальная потребность в воде на двое суток.

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