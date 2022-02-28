Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: карта бюветов

Что делать жителям Киева, если вдруг из кранов исчезнет вода? ТСН.ua рассказывает, где можно набирать питьевую воду при чрезвычайной ситуации.
Если в Киеве в ближайшее время произойдет экстренная ситуация и город останется без электроснабжения, может произойти так, что водоснабжение также прекратится. Где в таком случае брать питьевую воду? Вашему вниманию список адресов, где размещены бюветные комплексы:
- ул. Энтузиастов, 21
- ул. Радужна, 17-21
- на пересечении улиц Андреевская и Братская
- ул. Петропавловская, 14-26
- на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской
- ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")
- ул. Ревуцкого, 32
- ул. Сабурова, 9/61
- ул. Сабурова 3
- ул. Оноре де Бальзака, 63
- бульвар Выгуровский, 6
- ул. Милославская, 17-я
- ул. Милославская, 35
- ул. Радунская, 5
- ул. Оноре де Бальзака, 80
- ул. Драйзера, 32
- ул. Закревского, 23
- проспект Лесной, 18
- ул. Жукова, 29
- ул. Жукова, 45-в
- ул. Милютенко, 7
И еще 183 адреса. Все их можно посмотреть по ссылке на карту Киева, которая была создана предприятием “Киевводфонд”, где вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.
На карте синим цветом обозначены бюветы, которые функционируют, а красным – временно неисправны. Следует отметить, что глубина всех бюветных комплексов Киева от 90 до 340 метров. Эти воды (юрского и сеноманского горизонтов) числятся защищенными от наружного действия.
Следует обратить внимание, что на одного человека нужно набрать два литра воды. Это минимальная потребность в воде на двое суток.