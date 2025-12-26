- Дата публикации
Где не будет электричества в субботу: энергетики анонсировали отключение света на 27 декабря
Графики отключений 27 декабря будут действовать в большинстве регионов Украины, как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Энергосистема Украины продолжает приходить в себя от российских ударов, поэтому дефицит мощности сохраняется. В субботу, 27 декабря, энергетики снова вынуждены применять меры ограничения потребления.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Какие будут ограничения
Завтра, 27 декабря, диспетчерский центр планирует применять:
Графики почасовых отключений (ГПО) — для населения.
Графики ограничения мощности (ГОП) — для промышленных потребителей.
Важно отметить, что ограничения будут касаться большинства регионов Украины, а не всех без исключения.
Где смотреть график
Энергетики напоминают, что вынужденные отключения электроснабжения являются прямым следствием российских ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и сети.
Точное время обесточивания вашего дома и количество применяемых очередей можно узнать на официальных сайтах вашего облэнерго, на страницах местных властей в соцсетях, а также в СМИ.
«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывают в Укрэнерго.
Напомним, в Верховной Раде говорят, что вполне вероятно, что в новогоднюю ночь украинцы будут со светом. Впрочем, в значительной степени ситуация зависит от погодных условий, а также от атак россиян на энергетическую инфраструктуру.