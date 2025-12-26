Где не будет электричества в субботу: энергетики анонсировали отключение света на 27 декабря

Отключение света в Украине в субботу, 27 декабря

Энергосистема Украины продолжает приходить в себя от российских ударов, поэтому дефицит мощности сохраняется. В субботу, 27 декабря, энергетики снова вынуждены применять меры ограничения потребления.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Какие будут ограничения

Завтра, 27 декабря, диспетчерский центр планирует применять:

Графики почасовых отключений (ГПО) — для населения. Графики ограничения мощности (ГОП) — для промышленных потребителей.

Важно отметить, что ограничения будут касаться большинства регионов Украины, а не всех без исключения.

Где смотреть график

Энергетики напоминают, что вынужденные отключения электроснабжения являются прямым следствием российских ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и сети.

Точное время обесточивания вашего дома и количество применяемых очередей можно узнать на официальных сайтах вашего облэнерго, на страницах местных властей в соцсетях, а также в СМИ.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывают в Укрэнерго.

Напомним, в Верховной Раде говорят, что вполне вероятно, что в новогоднюю ночь украинцы будут со светом. Впрочем, в значительной степени ситуация зависит от погодных условий, а также от атак россиян на энергетическую инфраструктуру.