Где не стоит прятать деньги в доме: 8 мест, о которых знают все воры

Если вы решили хранить деньги в квартире, подумайте, где о местах, где будете их прятать. Специалисты поделились с мыслями — где лучше не прятать деньги, ведь они будут осмотрены ворами в первую очередь.
- Книги. Прячя деньги в книгах, многие думают, что вор не будет их всех просматривать, ведь этот процесс будет отнимать слишком много времени. Но воры так не поступают, как правило. они просто выбрасывают все книги с полок на пол. И когда они будут падать, точно раскроется та, в которой находятся деньги.
- Места, где накоплен разный хлам. Многие думают, что, если положить драгоценности и деньги среди хлама, никто их там не будет искать. Но воры эту логику отлично понимают, поэтому поиск начинается с этих мест.
- Бытовая техника. Кое-кто прячет деньги в морозильной камере, холодильнике, пылесосе или другой большой бытовой технике. Конечно, воры не будут ее разбирать, но заглянуть могут. Да и нет вероятности, что она останется после кражи. Если воры не найдут деньги, они постараются компенсировать свои усилия. Не стоит хранить деньги в системном блоке компьютера, мелкой аудиоаппаратуре, видеотехнике или внутри пылесоса в мешке для сбора пыли.
- Ванна и туалет. Воры всегда осматривают сливные бачки, ведь часть людей там привыкла хранить деньги. Знают воры и о полочках в ванной комнате, где могут быть деньги. Некоторые помещают деньги в шампуни, предварительно положив их в герметичную упаковку.
- Вентиляция, декоративные элементы на стене. Картины, зеркала, ковры всегда осматриваются ворами. Так же как и вентиляцию можно назвать одним из самых плохих мест, где можно хранить сбережения и другие ценности.
- В одежде. Воры перетряхивают все и даже не брезгуют рыться в грязном белье, поэтому карманы рубашек, носки, нижнее белье не место для хранения денег. Не стоит складывать деньги в старую обувь, одежду, кошельки или сумки, хотя бы потому, что кто-то из домашних может просто выбросить ненужные вещи.
- Банки с крупами на кухне. Подобное место для хранения денег часто используют пожилые люди. Однако банку с сыпучими можно открыть и высыпать содержимое.
- Под матрасом. Воры поднимают матрасы, вспаривают их, разрезают чехлы, то же они делают с мягкой мебелью.
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