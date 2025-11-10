- Дата публикации
Где нельзя собирать грибы в Украине: микологи назвали опасные и запрещенные зоны
Чернобыльская зона остаются опасными для сбора грибов из-за радиоактивного загрязнения. Кроме того, сбор грибов запрещен на объектах природно-заповедного фонда, в частности в природном заповеднике «Горганы».
После Чернобыльской катастрофы некоторые территории Киевской и Житомирской до сих пор остаются опасными для сбора грибов. Дело в том, что грибы активно накапливают радиоактивные элементы, период распада которых может занять тысячи лет.
Где собирать в Украине грибы опасно
Как рассказала микологиня Мария Шевченко, научная сотрудница отдела микологии Института ботаники НАН Украины, в интервью «Главком», после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году были поражены северные и северо-западные районы Киевщины и Житомирщины.
Дело в том, что полураспад элементов йода и цезия не слишком длительный, что составляет 8 дней и 30 лет соответственно.
Впрочем, есть участки, пораженные радиоактивными изотопами урана и плутония, а это уже речь идет о полураспаде в тысячи и даже миллионы лет.
Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, особенно на севере зоны», — говорит Мария Шевченко.
О запрете в Чернобыльской зоне подчеркивают и в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Там отметили, что в сезон «тихой охоты» собирать, употреблять или вывозить грибы и ягоды строго запрещено.
«Это не только представляет серьезную опасность для здоровья, но и предусматривает административную и уголовную ответственность», — отмечают на странице Заповедника в Facebook.
Где нельзя собирать грибы
Как рассказал для 24 Канала миколог Остап Богославец, сбор грибов запрещено на объектах природно-заповедного фонда, в частности в природном заповеднике «Горганы».
Этот процесс запрещен в заповедных зонах национальных природных и региональных ландшафтных парков и биосферных заповедниках.
Миколог добавил, что учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, многие леса заминированы из-за военных действий, а потому собирать грибы в таких зонах также нельзя.
Напомним, биолог назвал самый ядовитый гриб в мире, произрастающий в Украине. Это бледная поганка. В ней содержится несколько отравляющих веществ (в частности, смертоносные аматоксины). Имеются следующие симптомы отравления бледной поганкой: сильная рвота, печеночные/почечные колики, боли в мышцах, понос. Человеку без опыта и необходимых знаний не стоит самостоятельно проверять — ядовитый гриб или нет. Если вы не уверены в том, что гриб съедобен, его не нужно брать.
Токсичность бледной поганки (Amanita phalloides) обусловлена содержанием мощных ядовитых веществ, среди которых смертоносные аматоксины. Эти токсины чрезвычайно устойчивы — они не разрушаются во время варки, маринования или сушки.
Для взрослого человека достаточно 30 граммов бледной поганки для провоцирования серьезного отравления, а для детей такое количество может быть смертельным. Употребление даже одного гриба может быть роковым.