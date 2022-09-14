Где нельзя устанавливать стиральную машину и почему

Зачастую для практичности стиральную машину устанавливают в ванной комнате. Однако специалисты считают, что это место – не самое лучшее. Почему и где ставить – читайте в материале ТСН.ua.

В "Sante+ Magazine" пишут, что можно избежать многих неудобств, если переместить стиральную машину в другое место в доме.

Почему стиральную машину лучше не устанавливать в ванной комнате

В некоторых домах стиральную машину ставят в коридоре или на кухне. Но в небольших квартирах эту технику устанавливают также и в ванных комнатах.

Однако так делать не рекомендуется. Все из-за высокой влажности. Она способствует размножению в барабане машины грибковых бактерий, а также может повредить самую стиральную машину. Из-за влаги деликатные части устройства могут покрываться коррозией, что значительно уменьшает срок службы.

Что советуют эксперты? Куда можно переместить стиральную машину? Рекомендуется устанавливать ее в хорошо проветриваемом помещении. Если в вашей ванной комнате есть окно – можно оставить так, как есть. Если переместить устройство, нет возможности, нужно хотя бы установить в ванной комнате вытяжку.

Как ни странно, но лучшим местом для стиральной машины считается кухня. Там значительно ниже влажность, а само помещение хорошо проветривается.

При работе машины лучше не принимать ванну или душ. Вы ведь рискуете получить удар током.

Если вы все же решили устанавливать стиральную машину в ванной комнате, следует придерживаться определенных стандартов:

сливной шланг имеет длину 1,5 м, поэтому его нужно монтировать как можно ближе к раковине, кабель питания тоже 1,5 м – позаботьтесь, чтобы рядом была розетка, удлинитель использовать запрещено, потому что может быть короткое замыкание;

стиральная машина должна быть размещена на расстоянии не менее 60 см от края душевой кабины или ванной;

дверца стиральной машины после стирки должна некоторое время оставаться открытой, поэтому для этого нужно покинуть место;

чтобы стиральная машина была устойчивой и не двигалась во время стирки, рекомендуется использовать специальные инструменты, а некоторые модели даже имеют ножки, которые можно прикрутить.

Для того чтобы безопасно подключить стиральную машину, чтобы работа соответствовала стандартам электромонтажа, не забудьте обратиться к специалисту за помощью.