Где ожидать мокрый снег и дождь: прогноз погоды на 23 декабря (карта)

Мокрый снег и дождь

В Украине во вторник, 23 декабря, облачно. Днем в Украине, кроме юго-востока, местами небольшой мокрый снег, в Одесской области с дождем.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью на северо-востоке 2-7° мороза, днем в Закарпатье и на крайнем юге страны 0-5° тепла).

Карта погоды на 23 декабря / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и области во вторник, 23 декабря, облачно. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура в Киеве ночью и днем около 0°С.

По области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

Отметим, во вторник, 23 декабря, утром из -за российских обстрелов в Украине начинают вводить аварийные отключения света.