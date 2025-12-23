- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
Где ожидать мокрый снег и дождь: прогноз погоды на 23 декабря (карта)
Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью на северо-востоке 2-7° мороза, днем в Закарпатье и на крайнем юге страны 0-5° тепла).
В Украине во вторник, 23 декабря, облачно. Днем в Украине, кроме юго-востока, местами небольшой мокрый снег, в Одесской области с дождем.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с.
Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью на северо-востоке 2-7° мороза, днем в Закарпатье и на крайнем юге страны 0-5° тепла).
Прогноз погоды в Киеве и области
В Киеве и области во вторник, 23 декабря, облачно. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.
Ветер северный, 3-8 м/с.
Температура в Киеве ночью и днем около 0°С.
По области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.
Отметим, во вторник, 23 декабря, утром из -за российских обстрелов в Украине начинают вводить аварийные отключения света.