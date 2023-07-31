Отец мальчика, 38-летний Алексей Янин, погиб в апреле 2022 года, защищая Мариуполь.

В Сети появилось трогательное видео, как маленький мальчик бежит к стенду со фотографией погибшего на войне отца.

Идя по аллее с портретами погибших героев, ребенка спрашивают, "где папа?" После этого мальчик находит среди них фотографию своего погибшего отца и прижимается к ней.

"Где папа – вот": Сеть тронуло видео, как мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца

Отец мальчика, 38-летний Алексей Янин, погиб в апреле 2022 года, защищая Мариуполь. Алексей воевал в АТО. В 2015 году присоединился к рядам "Азова". Янин был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай".

Алексей Янин. Фото Тамыры Яниной.

В августе 2017 года женился. В 2019 году у Алексея родился сын Назарчик – именно тот мальчик из видео.

Ранее мы рассказывали невероятную историю освобождения с рынка невольников двух украинских бойцов, ставших "живым товаром для "кадыровцев".

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