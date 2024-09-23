Где парковаться категорически запрещено: водителям напомнили о нарушении ПДД, за которое предусмотрен штраф

Украинским водителям напомнили, что парковка на велосипеде – это нарушение ПДД. За него предусмотрен штраф.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Как сообщили в полиции, ежедневно патрульные обнаруживают паркующихся водителей с нарушением правил дорожного движения, в частности, на полосе, предназначенной для велосипедистов. Их привлекают к ответственности виновных водителей и проводят с ними профилактические беседы по соблюдению законодательства.

Парковка на велосипеде

Так, водителям, которые пренебрегают правилами дорожного движения и препятствуют движению велосипедистов, выпишут штраф в размере 340 гривен.

"Будьте сознательны и уважайте других участников дорожного движения!", — подчеркнули в полиции.

Напомним, украинские водители, выезжающие за пределы Украины, могут попасть впросак из-за незнания правил дорожного движения в другой стране. В частности, польское законодательство большое внимание уделяет состоянию автомобильных шин и предусматривает огромные штрафы за "лысую" резину.

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