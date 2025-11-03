Где потеплеет до +18: прогноз погоды на неделю, 3-9 ноября

Начало месяца будет теплым в Украине / © unsplash.com

Реклама

В ноябре украинцев ожидает теплая погода. На этой неделе погодные условия в нашей стране будут определять область повышенного атмосферного давления и преобладание антициклональной циркуляции.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 3 ноября

На всей территории Украины будет теплая и сухая погода, без осадков и только во второй половине дня на крайнем западе страны пройдут небольшие дожди. Ветер южный / юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +4…+10 °С, днем +10…+15 °С, на крайнем западе, в Крыму и в Одесской области +16…+21 °С.

Реклама

Вторник, 4 ноября

Дожди пройдут в западной части страны, днем местами в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории Украины сохранится теплая и сухая погода. Ветер южный / юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях западного направления, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +3…+10 °С, днем +8…+14 °С, в южных регионах и Крыму +12…+17 °С.

Среда, 5 ноября

Облачная погода с небольшими дождями прогнозируется в западных, центральных и южных областях. На севере и востоке без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных регионах северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+9 °С, днем +7…+13 °С.

Четверг, 6 ноября

Под влиянием антициклона во всех регионах нашей страны прогнозируется теплая погода без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается в пределах +3…+9 °С, днем +11…+16 °С, в южных и западных регионах +13…+18 °С.

Пятница, 7 ноября

Удержится комфортная погода по всей территории Украины. Осадков не предполагается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части южный, 5-10 м/с. Температура ночью будет +3…+9 °С, днем +11…+16 °С, в южных и западных регионах местами +17…+18 °С.

Реклама

Выходные, 8-9 ноября

Под влиянием антициклона и на фоне высокого давления продлится период аномально теплой и сухой погоды во всех регионах нашей страны. Ветер будет преобладать южного/юго-западного направления, 5-12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +2…+8 °С, днем +10…+16 °С, на крайнем юге и Закарпатье местами +17…+18 °С.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.