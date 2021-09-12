"Где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать" — медик о разнице между штаммами коронавируса

"Где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать" — медик о разнице между штаммами коронавируса

Иммунолог говорит, что некоторые штаммы коронавируса могут быть не способными к заражению.

"Дельта"-штам коронавируса имеет все признаки отдельного варианта COVID-19. Об этом свидетельствует его быстрое распространение и вытеснение предыдущих штаммов. А вот все остальные так называемые новые штаммы коронавируса, о которых сообщается, скорее являются вариациями внутри штамма.

Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской в интервью OBOZREVATEL.

"Мы увидели, что это действительно новый вариант, который принципиально отличается по темпам распространения и побеждает своего предшественника. Он вытесняет его. Там, где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать. Он уже всех инфицировал", — сказал медик.

В то же время специалист объясняет, что не все изменения в вирусе дают основания называть его новым штаммом. Поэтому следует с осторожностью относиться к новым сообщений об обнаружении того или иного штамма коронавируса.

"Сейчас началось волнообразное приписывание чем-названия штаммов. Но для того, чтобы говорить о новом штамме, мало выявить определенное изменение в нуклеотидах. Надо показать динамику именно этого штамма в популяции, он тоже вызывает заболевание, он передается определенными путями, он каким-то образом сохраняется, что он прогрессирует больше, чем предыдущий. Это вариации внутри какого штамма. Это может быть абсолютно идентична вирусная конструкция, а возможно, вообще тупиковый мутант, который не способен к заражению", — добавил он.

Как сообщалось, в Украине работают над изменениями к адаптивному карантину. Только их внесут в постановление об адаптивном карантин, в Украине введут "желтую" зону.

Что будет запрещено в регионах, в случае введения "желтой" зоны карантина, читайте здесь.

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