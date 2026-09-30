Где прятаться от атак, если нет укрытия и двух стен: советы эксперта

Дроновая атака и воздушная тревога / © ТСН

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Вражеский обстрел может застать врасплох дома, где нет ни обустроенного укрытия, ни пространства по правилу двух стен. Эксперт раскрыл эффективные способы защиты дома и рассказал о спасительном «треугольнике жизни».

Об этом инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан рассказал в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

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Молодан подчеркнул, что при отсутствии укрытия необходимо искать максимально безопасное место.

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«Когда у нас нет укрытий, конечно, что мы должны искать безопасные места. И здесь у нас действует три правила, когда где-то взрывается — как в помещении, так и на улице. Первое — падаем на пол. Второе — прикрываем голову руками, то есть принимаем безопасное положение. И третье — ищем более безопасное место», — рассказал инструктор по безопасности.

Он отметил, что следует заранее знать, где именно в помещении можно спрятаться. В частности, многие используют места, соответствующие правилу двух стен — коридоры, ванные и туалетные комнаты, где нет окон.

В то же время эксперт отметил, что не стоит находиться за дверью или непосредственно напротив них, поскольку такие места тоже могут представлять опасность.

Где прятаться от обстрела, если нет укрытия и двух стен

Молодан также рассказал, как действовать в помещениях, где нет возможности воспользоваться правилом двух стен.

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«Меня тоже спрашивают, а где прятаться, когда вообще по периметру одни окна и нет даже двух стен. Тогда я советую находиться подальше от окон, в самом дальнем углу. То есть присесть, сидя принять безопасное положение и ждать окончания обстрелов или окончания воздушной тревоги», — рассказал эксперт.

Отдельно он упомянул о так называемом «треугольнике жизни» — пространстве, которое может образоваться между крепкой мебелью и полом в случае обрушения потолка.

«Есть еще такое понятие как треугольник жизни. То есть это то место, которое образуется между крепкой мебелью, шкафом или холодильником и полом, когда падает потолок. То есть в этом треугольнике можно спастись от завалов. То есть мы останемся под завалами, но тем не менее случаи такие были, где люди там оставались живыми», — пояснил Молодан.

К слову, украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась советами по выживанию. По ее словам, традиционный тревожный чемодан часто содержит лишнее, тогда как неочевидные предметы спасают жизнь.

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