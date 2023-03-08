"Где раздают повестки": СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, администраторам грозит тюрьма

Администраторам телеграм-каналов грозит до 10 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины заблокировала 26 телеграм-каналов, где сообщали о мероприятиях, проводимых военкоматами (ТЦК СП) в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

Они препятствовали мобилизации украинских граждан призывного возраста, сообщили в СБУ.

Телеграм-каналы "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов. Чтобы собирать сведения о "локациях", они использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В сообщении СБУ говорится, что из-за постоянного обновления информации каналы быстро наращивали аудиторию, превысившую 400 тысяч подписчиков. После этого администраторы решили на этом сделать бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

Правоохранители установили личности всех организаторов. Среди них – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием ботоферм.

Фото: СБУ

Шести администраторам телеграм-каналов планируется сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, адвокат рассказал ТСН.ua, что делать, если военный просит документы на улице, и имеет ли он на это право.

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