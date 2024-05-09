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"Где раздают повестки": в Черкасской области осудили мужчину, который писал о военных из ТЦК

"Где раздают повестки": в Черкасской области осудили мужчину, который писал о военных из ТЦК

В Черкасской судили мужчину, который сообщал по месту раздачи повесток / Фото: ТСН.ua

Мужчина заключил соглашение о признании вины.

В Черкасской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который через мессенджер Viber писал о раздаче повесток в населенных пунктах региона.

Об этом говорится в приговоре Чигиринского райсуда Черкасской области. 

По данным суда, мужчина был администратором одного из сообществ в Viber. Там он начиная с октября 2023 года начал писать о местах, где работники ТЦК и СП проводят оповещение граждан по мобилизации во время действия военного положения. Также он позволял другим публиковать подобную информацию. 

"Так, из содержания функционального назначения администрируемой последним информационной группы установлено, что он четко осознавал, что администрируя группу в которой размещается информация о вручении повесток работниками центров комплектования и социальной поддержки во избежание гражданами Украины призыва на военную службу, он препятствует законной деятельности ВСУ в особый период и предвидел наступление общественно опасных последствий", - говорится в материалах суда. 

Во время досудебного следствия мужчина вину признал и заключил соглашение с прокурором. 

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Одессе к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации.

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