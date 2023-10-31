"Где раздают повестки": в Ивано-Франковске наказали блогера

Подозреваемый заключил соглашение со следствием.
В Ивано-Франковске более 100 тысяч гривен оштрафовали блогера, который создал сеть Telegram-каналов и распространял там информацию о раздаче повесток.
Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.
По данным суда, житель Ивано-Франковска в августе 2022 года в Telegram создал аккаунты, в которых сообщал о том, где раздают повестки. Для того чтобы иметь больше информации, он создал чат-бот и предлагал другим сообщать о местах пребывания военнослужащих. Кроме того, мужчина зарабатывал на рекламе, которую публиковал на своих телеграмм-каналах.
Общая аудитория телеграмм-каналов, которые сообщали о местах раздачи повесток, достигала более 150 тысяч человек.
В ходе расследования блогер заключил соглашение со следствием и признал себя виновным.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1 УК Украины и оштрафовал на 102 тысяч грн. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, на Прикарпатье СБУ разоблачила 34-летнего жителя Калушского района, который помогал мужчинам-уклончанам. Он создал и администрировал группу в мессенджере Viber, где сообщали об актуальных местах издания повесток.
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